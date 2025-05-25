Это и была самая большая ошибка Запада. Такое мнение 24 Каналу озвучил депутат пяти созывов, глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко.

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"В то время они были убеждены, что Россия Ельцина будет двигаться демократическим путем. Это самая большая ошибка Запада. Считали, что ее нужно просто демократизировать. В частности, предоставляя ей место в системе НАТО", – сказал он.

Запад закрывал глаза

Юрий Костенко рассказал, что мало кто знает, но в январе 1994 года на Саммите НАТО в Брюсселе президент США Билл Клинтон и Борис Ельцин подписали соглашение "Партнерство ради мира". В частности, оно предусматривало место россиян в руководящем органе Альянса с правом вето на все решения НАТО, которые касались безопасности России. Тогда считалось, что якобы Ельцин – демократ.

В то же время именно при президентстве Ельцина продолжалась Первая чеченская война, которая была ужасной. Когда в Кремль поставили Владимира Путина – Вторая чеченская война. Тогда происходило тотальное уничтожение Грозного.

На это Запад закрывал глаза, потому что, наверное, тогда он был связан больше бизнес-интересами с Москвой, чем его интересовала геополитика. Они были готовы не мешать России формировать свои региональные влияния с соседями, бывшими республиками СССР. Поэтому возникло Приднестровье, война в Грузии и так далее. Главное, чтобы не трогать этот баланс или паритет, который сформировался после завершения Второй мировой войны,

– подчеркнул депутат пяти созывов.

Хотя весь мир прекрасно видел, что происходит. Даже когда Владимир Путин начал открыто заявлять, что якобы Украины не должно существовать, Запад предпочитал молчать. Не было принято никаких мер, чтобы остановить кремлевского диктатора.