В Институте по изучению войны обратили внимание на прогнозы Гиркина. Боевик, как выяснилось, точен в своих предположениях о ходе событий на фронте.
Читайте также Отправят в Киев и там повесят: террорист Гиркин спрогнозировал свое будущее после поражения
Критика Гиркина не утихает
Заметим, что в последнее время критика Гиркина льется на регулярной основе. Особенно активным он стал после его участия в боевых действиях.
Точными, как выяснилось, есть пессимистические прогнозы боевика. В частности, он раскритиковал неспособность эффективно сформировать русских военных добровольцев еще в мае. Это и стало причиной запуска кампании по частичной мобилизации осенью.
Кроме того, он выражал возмущение непропорционально высокой ценой, которую заплатил Кремль, чтобы захватить Лисичанск в июле. По его словам, это дало российской армии ограниченную выгоду.
Не обошел он вниманием работу HIMARS. Гиркин подчеркнул, что цепочки поставки материально-технического обеспечения по всей линии фронта теперь под угрозой. И не ошибся. Теперь боекомплект разгружают на расстоянии в 100 километров, чтобы ВСУ не достали.
Также его возмутили позитивистские нарративы, распространяемые с фронта. По его словам, ситуацию в зонах боевых действий пытаются украшать. Например, те же незначительные операционные достижения вблизи Бахмута представляют, как огромные победы.
Свежий прогноз Гиркина не порадует россиян
Накануне он заявил, что Россия потерпит неудачу, пытаясь защититься от украинских контрнаступлений. По его мнению, российским войскам придется сдавать больше городов. А все потому, что они не смогут защититься от возможного зимнего контрнаступления.
Какая сейчас ситуация вблизи Бахмута
- Начнем с того, что самые жестокие бои сейчас продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлении. Что касается самого Бахмута, то враг изо всех сил пытается взять его под контроль, забрасывая наших военных "мобиками" и "вагнеровцами".
- Как отметил Владимир Зеленский, Бахмут ломает русское войско. Но нашему государству необходимо еще большее оружие. Она поможет не только обороняться, но и прогонять врага с родной земли.
- В британской разведке заметили, что оккупанты за последние месяцы разработали наступательную тактику. Она позволяет использовать большое количество завербованных заключенных, которых почти никто не готовил.
- Бойцов гонят, а само руководство может сидеть в укрытиях и с помощью раций отдавать приказы. В общем за продвижением "вагнеровцев" следят с помощью дронов.