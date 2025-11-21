Давление врага на фронте, его наступательные операции и успехи ВСУ: отчет и карты ISW
- Российские войска проводили наступательные операции на нескольких направлениях, но не достигли подтвержденного прогресса.
- Согласно отчету Института изучения войны, украинские силы имеют продвижение на фронте.
Оккупанты не оставляют намерения захватить территории Украины. Аналитики ISW проанализировали, как изменилась ситуация на фронте за последние сутки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также В Покровске активизировали стрелковые бои, а враг хочет зайти в Мирноград, – 7 корпус ДШВ
Как изменилась ситуация на фронте?
- Российские войска атаковали районы Сумской области и Курской области. Так, захватчики продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но не продвинулись вперед.
- Враг продолжил наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достиг.
- Также российские войска продолжили наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но не продвинулись вперед. Такая же ситуация и на Купянском направлении.
- За прошедшие сутки российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении, на Славянско-Лиманском и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Украинские силы недавно продвинулись на тактическом направлении Константиновка-Дружковка. Видеозаписи, опубликованные 18 ноября и геолоцированные 20 ноября, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на юго-восток Константиновки.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
- Российские войска продолжили наступательные операции в тактическом районе Доброполья, на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Оккупанты продолжили наступательные действия и на Великомихайловском направлении, но не продвинулись вперед.
- Российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.
- Захватчики продолжили наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Вражеские силы продолжали ограниченные наземные атаки к востоку от Херсона вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Ситуация на фронте: последние новости
Проект DeepState сообщал, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области. В то же время в комментарии Суспильному представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может.
Всего в течение 19 ноября зафиксировано 200 боевых столкновений. Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара применив 52 ракеты и 57 авиационных ударов, сбросив 124 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4 442 обстрела, из них 218 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 885 дронов-камикадзе.
К слову, по состоянию на утро 21 ноября потери захватнических сил в личном составе составили 1 050 солдат.