Давление врага на фронте, его наступательные операции и успехи ВСУ: отчет и карты ISW

Проект DeepState сообщал, что россияне захватили село Веселое в Запорожской области. В то же время в комментарии Суспильному представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что оккупации Веселого нет. По его словам, россияне массированно обстреливают украинские позиции в этом населенном пункте. Но ни зайти в него, ни завести свои группы закрепления и взять село под контроль противник не может.