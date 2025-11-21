Тиск ворога на фронті та його наступальні операції і успіхи ЗСУ: звіт і карти ISW

Проєкт DeepState повідомляв, що росіяни захопили село Веселе у Запорізькій області. Водночас у коментарі Суспільному речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин заявив, що окупації Веселого немає. За його словами, росіяни масовано обстрілюють українські позиції в цьому населеному пункті. Але ані зайти в нього, ані завести свої групи закріплення і взяти село під контроль противник не може.