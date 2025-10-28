Вражеские наступательные операции, успехи ВСУ на фронте: отчет и карты ISW
- Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях.
- Украинская армия удерживает позиции и имеет продвижение.
Российские захватчики не покидают амбиций захватить территории Украины и не прекращают боевые действия. Аналитики ISW проанализировали, как изменилась ситуация на фронте в течение последних суток.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю
Как изменилась ситуация на фронте?
В течение 26 и 27 октября бои продолжались в Курской и Сумской областях, в частности к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки. Так, российские войска продолжили наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед.
Вражеские силы продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались ранее на западную окраину Волчанска (северо-восточнее Харькова).
Российская армия продолжала наступательные операции к востоку от Великого Бурлука вблизи Бологовки, но не продвинулась вперед.
ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи за 26 октября показывают, что украинские войска недавно продвинулись на север от Песчаного (на юго-восток от Купянска).
По состоянию на 27 октября, как отмечают в Институте изучения войны, ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в направлении Боровой.
Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны
Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Украинская армия удерживала позиции или недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 октября, указывают на то, что ВСУ удерживают позиции на юго-востоке Константиновки, в районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие оккупантов.
Силы обороны недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.
Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.
Вражеская армия продолжила наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Такая же ситуация и на Великомихайловском направлении.
ВСУ и российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.
Армия Кремля продолжила наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулась вперед. Захватчики также атаковали на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.
Смотрите также Украинские воины отбили три населенных пункта на Востоке
Ситуация на фронте: последние новости
Напомним, что Силы обороны зачистили от российских военных село Егоровка. Военные указывали, что "россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную". Они подчеркнули, что в результате действий ВСУ были уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему.
Также недавно подразделения ВСУ освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении. В ходе операции в плен тогда взяли более 50 человек противника.
К слову, по состоянию на 26 октября Силы обороны освободили 185,6 километров квадратных, зачистили 243,8 километров квадратных территории Покровского района Донецкой области.