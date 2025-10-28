Укр Рус
24 Канал Новости Украины Вражеские наступательные операции, успехи ВСУ на фронте: отчет и карты ISW
28 октября, 07:57
5

Вражеские наступательные операции, успехи ВСУ на фронте: отчет и карты ISW

Ирина Марцияш
Основные тезисы
  • Российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях.
  • Украинская армия удерживает позиции и имеет продвижение.

Российские захватчики не покидают амбиций захватить территории Украины и не прекращают боевые действия. Аналитики ISW проанализировали, как изменилась ситуация на фронте в течение последних суток.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю

Как изменилась ситуация на фронте?

  • В течение 26 и 27 октября бои продолжались в Курской и Сумской областях, в частности к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки. Так, российские войска продолжили наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед.

  • Вражеские силы продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались ранее на западную окраину Волчанска (северо-восточнее Харькова).

  • Российская армия продолжала наступательные операции к востоку от Великого Бурлука вблизи Бологовки, но не продвинулась вперед.

  • ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи за 26 октября показывают, что украинские войска недавно продвинулись на север от Песчаного (на юго-восток от Купянска).

  • По состоянию на 27 октября, как отмечают в Институте изучения войны, ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в направлении Боровой.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

  • Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении и на Северском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

  • Украинская армия удерживала позиции или недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 октября, указывают на то, что ВСУ удерживают позиции на юго-востоке Константиновки, в районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие оккупантов.

  • Силы обороны недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.

  • Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

  • Вражеская армия продолжила наступательные операции на Новопавловском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли. Такая же ситуация и на Великомихайловском направлении.

  • ВСУ и российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

  • Армия Кремля продолжила наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулась вперед. Захватчики также атаковали на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

Смотрите также Украинские воины отбили три населенных пункта на Востоке

Ситуация на фронте: последние новости

  • Напомним, что Силы обороны зачистили от российских военных село Егоровка. Военные указывали, что "россиян окружали, забрасывали гранатами, работали по ним из гранатометов и "дочищали" уже вплотную". Они подчеркнули, что в результате действий ВСУ были уничтожены десятки оккупантов в самом селе и на подступах к нему.

  • Также недавно подразделения ВСУ освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении. В ходе операции в плен тогда взяли более 50 человек противника.

  • К слову, по состоянию на 26 октября Силы обороны освободили 185,6 километров квадратных, зачистили 243,8 километров квадратных территории Покровского района Донецкой области.