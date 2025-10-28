Вражеские наступательные операции, успехи ВСУ на фронте: отчет и карты ISW

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Удар по Белгородской дамбе и городские бои в Покровске: как изменилась линия фронта за неделю

В течение 26 и 27 октября бои продолжались в Курской и Сумской областях, в частности к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки. Так, российские войска продолжили наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед.

Вражеские силы продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались ранее на западную окраину Волчанска (северо-восточнее Харькова).

Российская армия продолжала наступательные операции к востоку от Великого Бурлука вблизи Бологовки, но не продвинулась вперед.

ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные видеозаписи за 26 октября показывают, что украинские войска недавно продвинулись на север от Песчаного (на юго-восток от Купянска).