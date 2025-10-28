Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Как изменилась ситуация на фронте?

В течение 26 и 27 октября бои продолжались в Курской и Сумской областях , в частности к северо-востоку от города Сумы вблизи Юнаковки. Так, российские войска продолжили наступательные операции на Сумском направлении, но не продвинулись вперед.

Вражеские силы продвинулись на севере Харьковской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 октября, свидетельствуют о том, что оккупанты продвигались ранее на западную окраину Волчанска (северо-восточнее Харькова).

Российская армия продолжала наступательные операции к востоку от Великого Бурлука вблизи Бологовки, но не продвинулась вперед.

ВСУ недавно продвинулись на Купянском направлении . Геолокационные видеозаписи за 26 октября показывают, что украинские войска недавно продвинулись на север от Песчаного (на юго-восток от Купянска).

По состоянию на 27 октября, как отмечают в Институте изучения войны, ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в направлении Боровой.

Обзор фронта от ISW / Карты Института изучения войны

Российские войска продолжили наступательные операции на Лиманском направлении и на Северском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

Украинская армия удерживала позиции или недавно продвинулась в тактическом районе Константиновка-Дружковка . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 октября, указывают на то, что ВСУ удерживают позиции на юго-востоке Константиновки, в районе, где, по предварительным данным российских источников, сохранялось присутствие оккупантов.

Силы обороны недавно продвинулись в тактическом районе Доброполья.

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Вражеская армия продолжила наступательные операции на Новопавловском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли. Такая же ситуация и на Великомихайловском направлении.

ВСУ и российские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении.

Армия Кремля продолжила наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулась вперед. Захватчики также атаковали на Херсонском направлении, в частности к востоку от города Херсон вблизи Антоновского моста, но не продвинулись вперед.

Ситуация на фронте: последние новости