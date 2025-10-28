Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

Дивіться також Удар по Бєлгородській дамбі та міські бої в Покровську: як змінилася лінія фронту за тиждень

Протягом 26 та 27 жовтня бої тривали в Курській та Сумській областях, зокрема на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки. Так, російські війська продовжили наступальні операції на Сумському напрямку, але не просунулися вперед.

Ворожі сили просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що окупанти просувалися раніше на західну околицю Вовчанська (на північний схід від Харкова).

Російська армія продовжувала наступальні операції на схід від Великого Бурлука поблизу Бологівки, але не просунулася вперед.

ЗСУ нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи за 26 жовтня показують, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південний схід від Куп'янська).