Ворожі наступальні операції, успіхи ЗСУ на фронті: звіт і карти ISW
- Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках.
- Українська армія утримує позиції та має просування.
Російські загарбники не покидають амбіцій захопити території України та не припиняють бойові дії. Аналітики ISW проаналізували, як змінилася ситуація на фронті протягом останньої доби.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.
Як змінилася ситуація на фронті?
Протягом 26 та 27 жовтня бої тривали в Курській та Сумській областях, зокрема на північний схід від міста Суми поблизу Юнаківки. Так, російські війська продовжили наступальні операції на Сумському напрямку, але не просунулися вперед.
Ворожі сили просунулися на півночі Харківської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 26 жовтня, свідчать про те, що окупанти просувалися раніше на західну околицю Вовчанська (на північний схід від Харкова).
Російська армія продовжувала наступальні операції на схід від Великого Бурлука поблизу Бологівки, але не просунулася вперед.
ЗСУ нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи за 26 жовтня показують, що українські війська нещодавно просунулися на північ від Піщаного (на південний схід від Куп'янська).
Станом на 27 жовтня, як зазначають в Інституті вивчення війни, ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Борової.
Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни
Російські війська продовжили наступальні операції на Лиманському напрямку та на Сіверському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли.
Українська армія утримувала позиції або нещодавно просунулася в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 27 жовтня, вказують на те, що ЗСУ утримують позиції на південному сході Костянтинівки, в районі, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність окупантів.
Сили оборони нещодавно просунулися в тактичному районі Добропілля.
Українські та російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку.
Ворожа армія продовжила наступальні операції на Новопавлівському напрямку, але підтвердженого прогресу не досягли. Така ж ситуація і на Великомихайлівському напрямку.
ЗСУ та російські війська нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку.
Армія Кремля продовжила наступальні операції на заході Запорізької області, але не просунулася вперед. Загарбники також атакували на Херсонському напрямку, зокрема на схід від міста Херсон поблизу Антонівського мосту, але не просунулися вперед.
Ситуація на фронті: останні новини
Нагадаємо, що Сили оборони зачистили від російських військових село Єгорівка. Військові вказували, що "росіян оточували, закидували гранатами, працювали по них із гранатометів і "дочищали" вже впритул". Вони підкреслили, що внаслідок дій ЗСУ було знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.
Також нещодавно підрозділи ЗСУ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. В ході операції в полон тоді взяли понад 50 осіб противника.
До слова, станом на 26 жовтня Сили оборони звільнили 185,6 кілометрів квадратних, зачистили 243,8 кілометрів квадратних території Покровського району Донецької області.