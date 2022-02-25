Известно, что средства поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества. Среди них были, например, страны ЕС, США, Канады, Британии.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

"За одни сутки поступило почти 300 миллионов гривен (в эквиваленте) на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины", – сообщили в фейсбук представители Национального банка Украины.

Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные силы Украины,

– сказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Кроме того, Национальный банк Украины обратился к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь средства направляются на помощь Вооруженным силам Украины.

Реквизиты для перечислений в гривне и в иностранных валютах – здесь.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Сообщение Национального банка Украины

Друзья!!!

За одни сутки поступило почти 300 млн гривен (в эквиваленте) на спецсчет Национального банка, открытый для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины.

Средства на него поступали как от бизнеса и граждан Украины, так и от международного сообщества (в частности из стран ЕС, США, Канады, Британии и тому подобное).

"Мы благодарны каждому, кто нашел возможность поддержать украинскую армию. Ценим вашу поддержку, она очень важна в это время. И вместе верим в Вооруженные Силы Украины", – сказал Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Национальный банк Украины обращается к банкам с просьбой не взимать с клиентов комиссию за зачисление средств на спецсчет, ведь средства направляются на помощь Вооруженным Силам Украины.

Напомним, что Национальный банк открыл специальный мультивалютный счет для сбора средств на нужды армии в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Реквизиты для перечислений в гривне и в иностранных валютах указаны по ссылке.