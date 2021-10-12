Новые правила не будут распространяться на несовершеннолетних. Речь идет о регулярных и нерегулярных перевозках пассажиров.
Важно Правительство ввело новые ограничения на поездки между регионами
Где будут действовать правила
Речь идет об автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.
К городским и внутриобластным перевозкам нормы применять не будут. Ответственность за соблюдение правил будет нести перевозчик.
Желтая зона
Если человек едет в пределах "желтых" регионов, следует иметь один из документов:
- Сертификат о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19
- Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.
Правила для межобластных поездок в желтой зоне / Фото Минздрав
Красная зона
Если человек выезжает или направляетесь в регион, где красная зона, нужно иметь один из документов:
- Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации,
- Отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на COVID-19, действующий 72 часа.
Правила для межобластных поездок в красной зоне / Фото Минздрав
Почему ввели новые ограничения на поездки
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин пояснил, что правительство пытается сделать все для препятствования распространению коронавируса.
Дело в том, что во время поездок люди находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия, возможно распространение COVID-19 среди пассажиров.
Поэтому и ввели определенные ограничения.