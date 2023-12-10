Журналисты Bloomberg ознакомились с исследованием вооруженных конфликтов, которое издает Международный институт стратегических исследований в Лондоне. 24 Канал передает самое главное из этого обзора.

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Насилие в мире только увеличивается, а во многих регионах война хроническая

В докладе подчеркивается "неразрешимость как определяющая черта современного глобального конфликтного ландшафта". Негосударственные вооруженные группировки, среди которых ХАМАС в Газе только наиболее заметная, играют зловещую роль. Во многих местах эти силы поддерживаются деструктивными большими государствами, в частности Россией и Ираном,

– говорится в материале.

Высказано мнение, что миру пока не грозит великая война. Впрочем, напряженность между сверхдержавами растет, в том числе между США и Китаем.

Обратите внимание! В статье говорится, что в августе 1914 года, когда началась Первая мировая, многие думали, что "все кончится к Рождеству". Так случилось, потому что Европа давно не переживала больших войн и уже забыла, сколько горя это несет. Поэтому политики подумали, что война может быть использована как инструмент для достижения своих целей. И очень ошиблись. Сейчас в подобном заблуждении находится Путин.

Какие горячие точки есть на карте мира

Это, конечно, Украина и Израиль, где идут войны. Но возможен вооруженный конфликт и на Тайване, а война между Израилем и Сектором Газа может перекинуться на весь Ближний Восток. Также напряженные отношения между Россией и Грузией, а отношения между Алжиром и Марокко называют очень плохими. "В Пакистане усилился внутренний терроризм, а напряженность в отношениях с антимусульманским правительством Индии достигла опасно высокого уровня", – отмечается в статье.

Что говорят цифры о войнах в мире

Число погибающих в конфликтах людей увеличилось на 14%, а количество "насильственных событий" – на 28%. В конфликты вовлекается все больше людей, имеющих разные мотивы. Клубок неразрешимых вопросов запутывается.

Международный комитет Красного Креста насчитывает 459 вооруженных групп, деятельность которых вызывает гуманитарную обеспокоенность, а под их полным или частичным контролем находятся 195 миллионов человек. Четыре пятых групп имеют достаточное влияние на местном или региональном уровне, чтобы взимать налоги и оказывать определенные государственные услуги. Власть признанных национальных правительств не распространяется на значительные территории мировой суши,

– констатируют авторы исследования.

В разных странах причины для конфликтов разные:

В мире есть авторитарные государства – Россия, Китай, Иран, Турция и страны Персидского залива. Они пренебрегают фундаментальными принципами международного гуманитарного права. Между Россией и Западом вообще возникла пропасть.

Во многих странах Южной и Центральной Америки преступные группировки торгуют наркотиками и оказывают влияние на власть.

В Сирии все еще режим Башара Асада, поддерживаемый Россией.

В Ираке – религиозные противоречия между суннитами и шиитами.

Мьянма, Нигерия, Афганистан – эти страны также названы горячими точками на карте мира.

Что будет дальше с нашей планетой

Пока есть напряженность между сверхдержавами – ООН неэффективна, заключают авторы исследования. Но, к сожалению, прогнозы неутешительны: мир останется на пороховой бочке, а конфликты будут продолжаться долго.