Перетягивание политического одеяла
Урбанизированное, лучше образованное, а иногда еще и в целом более молодое население больших городов стремится к развитию и мечтает о лучшем будущем.
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В то же время малообразованные, порой в среднем старшие жители малых городов и сел стремятся к сохранению традиций и мечтают о лучшем прошлом. Это приводит к постоянному политическому "перетягиванию одеяла" между модернистами и традиционалистами.
В условиях демократии ничего страшного в этом нет, но тогда выборы выигрывает небольшая группа switchers – "перекидывателей", – которые держат политическую "золотую акцию" и добавляют свои голоса то одному, то другому лагерю. Так они заставляют политическую систему поочередно давить то на одну, то на другую педаль этого велосипеда и таким образом держать баланс.
Но для того, чтобы ничего страшного не произошло, надо сохранить демократию, прежде всего плюрализм в медиа. Иначе произойдет "демократическая консервация" по венгерскому образцу, такая привлекательная для определенных украинских политиков.
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Но даже в условиях демократии сторонам надо научиться договариваться, потому что отсутствие перспектив взаимопонимания может привести к общественному расколу и противостоянию. Лучше не доводить до высокого уровня напряжения, а для того нужно научиться говорить друг с другом.
Если мы на стороне модернистов, то надо думать, как заниматься гражданским просвещением традиционалистов, чтобы смягчить угрозы нашему будущему.