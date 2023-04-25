Над санкциями против России работают как в ЕС, так и США. Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, как Запад еще может ударить по Кремлю, и почему буксуют санкции.

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На каком этапе санкции ЕС против России

Следующий пакет санкций ЕС против России за ее агрессию в Украине находится на стадии обсуждения и может быть принят не раньше, чем во второй половине мая. Такое заявление сегодня сделал глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

"Новый пакет санкций против России все еще находится на стадии обсуждения. Некоторые страны вносят предложения, которые должны там быть. Как Польша: бриллианты. Другие говорят – возможно, не прямо – что бриллианты скорее нет. Я думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем в конце мая. До этого времени ничего не стоит ожидать", – сказал Рау.

От нового пакета польский министр ожидает персональных санкций в отношении лиц, ответственных за похищение украинских детей, а также в отношении представителей российской судебной системы, ответственных за преследование оппонентов.

Кроме того, накануне стало известно, что Европейский союз намерен предложить запрет на транзит многих товаров через Россию в 11-м пакете санкций, который сейчас готовят в Брюсселе.

Издание Bloomberg утверждает, что запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько видов транспортных средств.

В то же время не все товары будут запрещены перевозить транзитом через Россию на пути в третьи страны.

Здесь следует объяснить: к сожалению, Москве удалось обойти ограничения на ряд попавших под санкции технологий. В частности, современные чипы и интегральные схемы, сделанные в ЕС, поставляются в Россию через третьи страны, включая Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Но есть и другая схема: например, компании из Эстонии и Финляндии перевозят товары в страны Центральной Азии, и эти товары часто идут транзитом через Россию. Соответственно, некоторые товары остаются в России или реэкспортируются из третьих стран в Россию. Поэтому, эту лазейку предлагают наконец закрыть.

Ранее Польша, Эстония и Литва добивались от ЕС введения запрета на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут использоваться российской военной, авиационной и космической промышленностью, а также товаров, которые могут способствовать укреплению промышленного потенциала Москвы.

Новый пакет предложенных санкций также может быть направлен против танкеров и судов, которые не включают в себя навигационные системы, позволяющие отслеживать их перемещение.

Вместе с тем достаточно спорным остается вопрос введения санкций против атомной отрасли России и запрет на покупку российских алмазов. Уже известно, что большинство в ЕС такие шаги не поддержали.

Часть G7 не поддержала идею США относительно санкций против России

В то же время, накануне США предложили на уровне G7 вообще запретить экспорт товаров в Россию, но часть участников "Группы семи" от такой идеи отказались.

В частности, издание FT утверждает, что ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита наиболее развитых экономик мира.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, заявление лидеров G7, готовящееся ко встрече в Хиросиме в следующем месяце, содержит обещание заменить действующий режим секторальных санкций против России на полный запрет экспорта с несколькими исключениями.

Полный запрет на экспорт включает исключения для сельскохозяйственной, медицинской и другой продукции. По словам двух чиновников, такое предложение было сделано США. В частности, США предложили такое ужесточение санкций из-за того, что Россия все же находит лазейки для обхода санкций.

Итак, аналитики FT считают, что такая позиция ЕС и Японии указывает на то, что G7 становится все сложнее вводить новые ограничения.

Венгрию, которая заигрывает с Россией, могут наказать

Однако есть и определенная хорошая новость по поводу тех стран в ЕС, которые все еще заигрывают с Путиным. Накануне Венгрия снова вляпалась в скандал.

Вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро заявила, что вступление Украины в НАТО возможно только после того, как Россия подпишет документ, которым подтвердит свое согласие на это.

Как известно, Россия и НАТО никогда не заключали соглашений, предусматривающих, что Альянс не будет расширяться или что будет расширяться с согласия РФ, не являющейся членом Альянса.

Поэтому такие слова венгерской чиновницы просто абсурдны, хотя и созвучны с российской пропагандой.

Однако уже совсем скоро Венгрия может поплатиться за свою пророссийскую политику. В Европарламенте лидеры многих политических групп выступили с призывом к Еврокомиссии не удовлетворять запросы Венгрии на дополнительные европейские средства.

Они выступили с такой инициативой из-за вопросов по демократии, верховенству права и соблюдению прав человека в Венгрии. Депутаты напомнили, что Будапешт проигнорировал ряд замечаний из Брюсселя, так что, по их мнению, это делает невозможным положительную оценку первых выплат из Фонда восстановления и устойчивости, или так называемого ковидного фонда.

Депутаты Европарламента призвали остановить выплаты Венгрии до того момента, пока Будапешт не выполнит абсолютно все необходимые обязательства.

Украина представила свое видение санкций

Но несмотря на торможение введения новых санкций, в Офисе Президента предложили Западу собственное видение дополнительных ограничений.

Международная рабочая группа по санкциям против России при Офисе Президента представила новый план действий с целью дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

На сайте ОП говорится, что новый план должен быть как можно скорее донесен до мировых лидеров.

Украина ожидает внесения в следующие санкционные пакеты российских пропагандистов, поддерживающих агрессию. Также Украина ожидает введения санкций в отношении российских спортсменов, используемых страной-агрессором как инструмент для пропаганды своей войны.

Впрочем, также следует ввести новые ограничения и в отношении отраслей и сфер, которые уже подпадают под западные санкции, но недостаточно.

"Посол Майкл Макфол подчеркнул, что, несмотря на значительный объем проделанной работы в контексте санкционной борьбы, достаточно много наработок еще необходимо реализовать. Речь идет о самых болезненных точках российской экономики, на которые следует надавить, чтобы снизить потенциал России к военным действиям".

В частности, господин Макфол акцентировал важность дальнейшего введения санкции в отношении энергетического комплекса России и оборонной промышленности, ограничения использования финансовых инструментов, вопроса конфискации активов Центробанка России и их дальнейшей передачи Украине, а также другие сферы», – говорится в сообщении ОП.

Другими словами, предлагается наложить ограничения на абсолютно все российские нефтегазовые компании, включая "Газпром", ЛУКОЙЛ и "Татнефть".

Полностью прекратить прямые поставки газа из России в ЕС. Однако, учитывая, что у ЕС еще есть страны, вынужденно покупающие энергоресурсы у России из-за высокой зависимости, такие поставки должны идти исключительно через Украину.

Также Украина предлагает ввести полное эмбарго на российскую металлургическую продукцию, ювелирные изделия и поставки в Россию высокотехнологичной продукции, помогающей российским военным. А также полностью запретить россиянам въезд в ЕС и другие страны санкционной коалиции по туристическим визам.