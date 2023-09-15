В ведомстве сформировали соответствующий план трансформации. Один из ключевых его процессов – наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, информирует 24 Канал со ссылкой на сайт Минобороны.

Смотрите также Отмена отсрочки для соискателей второго высшего образования: юрист объяснил детали законопроекта

Как будут наполнять реестр

Минобороны проводит работу по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы.

Основная цель – повышение качества персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, в ведомстве отметили, что подписали соответствующие приказы о порядке электронного информационного взаимодействия Реестра и определяются механизмы обмена информацией с:

Министерством финансов Украины;

Министерством внутренних дел;

Министерством образования Украины;

Государственной судебной администрацией.

Кроме этого Минобороны работает над подписанием подобных приказов с:

Министерством здравоохранения Украины;

Пенсионным фондом Украины;

Офисом Генерального прокурора и другими.

В дальнейшем планируется работа с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.

В Минобороны подчеркнули, что все процедуры будут проходить согласно требованиям законов о защите информации и персональных данных.

Мобилизация в Украине: последние новости