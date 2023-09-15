В ведомстве сформировали соответствующий план трансформации. Один из ключевых его процессов – наполнение Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, информирует 24 Канал со ссылкой на сайт Минобороны.
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Как будут наполнять реестр
Минобороны проводит работу по организации информационного взаимодействия между Реестром и информационно-телекоммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которыми являются государственные органы.
Основная цель – повышение качества персональных данных призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, в ведомстве отметили, что подписали соответствующие приказы о порядке электронного информационного взаимодействия Реестра и определяются механизмы обмена информацией с:
- Министерством финансов Украины;
- Министерством внутренних дел;
- Министерством образования Украины;
- Государственной судебной администрацией.
Кроме этого Минобороны работает над подписанием подобных приказов с:
- Министерством здравоохранения Украины;
- Пенсионным фондом Украины;
- Офисом Генерального прокурора и другими.
В дальнейшем планируется работа с Министерством социальной политики Украины, Министерством по делам ветеранов Украины и другими.
В Минобороны подчеркнули, что все процедуры будут проходить согласно требованиям законов о защите информации и персональных данных.
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