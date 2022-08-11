Для того чтобы понять, какая повестка может означать отправку на фронт, следует разобраться в видах этого документа. Подробнее читайте в материале 24 канала.
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Какие существуют виды повесток
Для того чтобы избежать недоразумений, необходимо знать что, существуют следующие виды повесток:
- Повестка для уточнения учетных данных.
- Повестка-направление на прохождение медицинской комиссии.
- Повестка-призыв на срочную военную службу (сейчас не выдается).
- Повестка мобилизационного распоряжения, ее еще называют "явкой с вещами".
Кто и где может раздавать повестки
Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко рассказала, что вручить повестку могут как сотрудники военкомата, так и представители органов местного самоуправления или органов внутренних дел.
"Как правило, вручение повестки происходит при участии сотрудников военкомата и представителя полиции. Законодательных требований по месту вручения повесток нет. То есть они могут выдаваться в общественных заведениях, на рабочих местах, в домах и т.д.", – отметила адвокат.
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