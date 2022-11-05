Украинские министры – это, конечно, не специалисты ИТ-сферы, однако заработные платы у них далеки от минимальных . Средняя зарплата чиновника составляет около 68 тысяч гривен .

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Кто на сколько наработал

Начнем с премьер-министра Дениса Шмыгаля - за октябрь 2022 он получил 61 485 гривен . Это сумма с сожженным налогом и военным сбором.

Однако глава Правительства не имел наибольшую зарплату за месяц – ровно в два раза больше денег насчитали Министру Кабинета Министров Олегу Немчинову . Чиновник получил за работу 122 038 гривен . В отчете отмечено, что около 76 тысяч гривен из этой суммы чиновник получил на оздоровление и материальную помощь.

Кроме того, такие заработные платы были у других чиновников:

Министр экономики Юлия Свириденко – 61 509 гривен;

Министр по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 61 491 гривна;

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук – 61 514 гривен;

Министр цифровой трансформации Михаил Федоровым – 61 520 гривен.

Отдельно хочется акцентировать на заработных платах представителей Государственного секретариата Кабмина. Выплаты за октябрь у этих чиновников выше, чем у министров других ведомств. из отчета становится ясно, что больше денег должностные лица получили за проработку тайных документов, выполнение тяжелой работы в октябре или за выслугу лет. Например:

Государственный секретарь Кабмина Александр Ярема получил 84722 гривен;

Первый заместитель Госсекретаря Константин Марьевич – 67 070 гривен;

Заместитель Госсекретаря Александр Войтович – 68716 гривен;

Заместитель Госсекретаря Павел Полянский – 73 831 гривна;

Заместителем Госсекретаря Анатолий Куцеволов – 72213 гривен;

Заместитель Госсекретаря Владимир Федорчук – 78 202 гривен.

Напомним , недавно 24 канал писал о том, как правильно просить руководство на работе повысить заработную плату. Советы будут полезны для всех украинцев.

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