Об этом в эфире 24 канала рассказал украинский политик, телеведущий и волонтер Сергей Притула. Сопротивления режиму от массы россиян, не наделенной критическим мышлением, он лично не ожидает.

Обратите внимание Это начало конца – Беленюк уверен, что режим путина подписал себе смертный приговор

В ответ на вопрос о том, что после конца войны будет с отношениями россиян и украинцев, Притула сказал: "О каких в жопу дружеских отношениях может идти речь, если эти твари убивают наших детей. Они будут гореть все в аду за это".

Неважно, насколько россияне жалели о действиях путина или русской армии, или не жалели, сказал Притула. Он не увидел ни одного человека, который мог бы противопоставить путинской агрессии внутри России хотя бы что-то.

Четкая разница между украинцами и россиянами

Пока четко можем видеть разницу между украинцами и россиянами. Потому что попытки загнать украинцев в некомфортные рамки, где мы чувствуем себя униженными, привели к двум революциям за 10 лет, отметил политик.

Оба раза человек, который хотел "нагнуть" государство и народ – проигрывал. Вынужден был убегать, добавил Притула. У россиян нет шансов на что-то подобное, у них нет силы воли.

Единственное, что там когда-нибудь может произойти – это бездумный "русский бунт", последствия которого мне совершенно непонятны и непредсказуемы.

– сказал Сергей Притула.

Украинский политик добавил, что даже санкции против россии не помогут – россияне будут жрать лапки, но будут молиться на путина.

Сергей Притула о россиянах: смотрите видео