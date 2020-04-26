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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Какие профессии сейчас наиболее востребованы, – рассказала эксперт

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      Самые востребованные профессии из-за карантина
      Самые востребованные профессии из-за карантина / wordsconnect.pl

      Из-за карантина вырос спрос на медиков, курьеров, а также на различные онлайн-услуги. Поэтому эти сферы продолжат развиваться и после завершения карантина.

      В Италии и Великобритании, Германии и в Чехии – огромная нехватка врачей. Такая же ситуация была и в Украине, по состоянию на 1 марта. Об этом рассказала профессор Киевской школы экономики Ольга Купец в интервью 24 каналу.

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      В некоторых странах из-за коронавируса врачей отозвали с пенсии, студентам-медикам позволяют начинать работать раньше и выходить на рынок труда быстрее. По словам Ольги Купец, для системы это огромный вызов – найти врачей, чтобы заполнить все пробелы.

      Мы видим, как возрос спрос на игры, стрим-видео, различные онлайн консультации. Думаю, что онлайн консультации по здоровью, профессиональному развитию и семейной психологии тоже будут расти. Вообще, все сферы, которые можно переводить в онлайн, будут развиваться, и все, кто сможет это сделать, будут востребованы и сейчас, и после карантина,
      – отметила Купец.

      Что касается производственной сферы, то, по мнению эксперта, будет расти спрос на людей, которые готовы работать в колл-центрах. Потому что люди сидят дома и активнее потребляют коммунальные услуги, и кто-то должен обслуживать все нужные сети.

      Читайте полное интервью по ссылке.

      Автор: Евгения Мазур, Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Безработица Работа
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