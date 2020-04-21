Какие страны больше всего терпят убытки из-за падения цен на нефть

В мире очень большой избыток сырья. Для нефтедобывающих стран это трагедия, но для Украины, которая потребляет импортные нефтепродукты и нефть – это очень хорошие новости и хорошее время.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі повідомив ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн.

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Він повідомив, що чим більше країна виробляє нафти, тим їй гірше. Тому що, чим більше нафти, тим більше податків. Чим менше нафти, тим менше податків. Через це постраждають країни, які належать до ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти – 24 канал).

Станом на квітень 2020 року членами ОПЕК є 13 країн:

Алжир.

Ангола.

Венесуела.

Габон.

Екваторіальна Гвінея.

Ірак.

Іран.

Республіка Конго.

Кувейт.

Лівія.

Нігерія.

ОАЕ.

Саудівська Аравія.

► Росія у 2008 році заявила про готовність стати постійним спостерігачем.

Сергій Куюн пояснив, що Росія точно переживе цей удар по нафті, тому що в них накопичений дуже великий резервний фонд. Він становить понад пів трильйона доларів. Адже останніми роками Росія багато заробляла, коли ще нафта коштувала 50-60-70 доларів за барель.

"Всі це називають кризою, але для споживачів та для Європи, яка є залежною одиницею – це дуже добре. Країна буде витрачати менше на пальне та менше витрачатиме валюти на придбання цих енергоносіїв", – пояснив Сергій Куюн.

Потрібно знати. Через пандемію коронавірусу попит на нафту впав на приблизно 20 мільйонів барелів за день. Ціни на нафту побили 20-річні рекорди.