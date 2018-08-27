Какие страны туристы посещали больше всего в 2017: обнародован рейтинг

Самой популярной страной среди туристов в 2017 году стала Франция. Ее посетили 86,9 миллионов отдыхающих, что на 5,1% больше, чем в 2016. В пятерку лидеров присоединились также Испания, США, Китай и Италия.

Такую информацию обнародовала Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).

Читайте также: Киев посетило рекордное количество туристов: из каких стран больше всего

Отмечается, что самой популярной среди туристов в 2017 году стала Франция. В страну наведалось 86,9 миллионов отдыхающих. Это на 5,1% больше, чем в 2016 году. Вторую строчку заняла Испания, ее в 2017 посетили 81,8 миллионов туристов, что на 8,6% больше, чем в 2016.

В пятерку популярных среди туристов стран в 2017 также вошли США, Китай и Италия.

В целом, по данным организации, в 2017 году количество туристов в мире достигло 1,323 миллиарда человек, – это лучший показатель за последние семь лет.