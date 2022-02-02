Во время брифинга 2 февраля главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, в каких областях могут ввести карантинные ограничения красного уровня эпидопасности.

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Как ранее прогнозировали, новая волна COVID-19 набирает обороты и количество инфицированных коронавирусом стремительно растет. Только за минувшие сутки зарегистрировали более 35 тысяч случаев COVID-19,

– заявил он.

Какие области могут попасть в красную зону

Вскоре на красный уровень эпидопасности могут быть переведены:

Волынская область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Одесская область,

Сумская область.

По словам Кузина, в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация. Однако есть и положительный момент – сейчас в больницы госпитализируют меньше пациентов, чем во время прошлой волны.

Когда в Украине прогнозируют пик заболеваемости

В Минздраве прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине придется на середину февраля.

Вскоре штамм Омикрон вытеснит штамм коронавируса Дельта. Мировые тенденции подтверждают, что для этого требуется до 8 недель распространения нового варианта,

– добавил Кузин.

COVID-ситуация в стране: последняя статистика Минздрава

За минувшие сутки, 1 февраля, в Украине обнаружили 35 014 новых больных COVID-19.

В больницы госпитализировали 4 314 человек с подтвержденным COVID-19 или имеющимися признаками болезни. А вот позавчера, 31 января, количество госпитализированных составило 2 069.

К сожалению, болезнь унесла жизни еще 204 человек. Тем временем выписали в связи с выздоровлением 9 894 пациента.

Больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили во Львовской области – почти 3 тысячи. На втором месте город Киев.

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала