Каких специалистов украинцы ищут в интернете

За 2017 год украинцы потратили 53 миллиона гривен на услуги частных мастеров. Наиболее востребованными были специалисты по уборке, курьерской доставке и отделочных работах.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Kabanchik.ua Роман Киригетов.

Загруженными заказами оказались также сантехники и электрики. У этих специалистов не только спрос, но и хороший заработок. На своих навыках они зарабатывают: от 150 грн за одну курьерскую доставку до 3800 – за отделочные работы.

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Большие перспективы для работы в интернете у плиточников, строителей, швей, мастеров-универсалов и ремонтников техники.

Украинцы уже активно ищут эти услуги онлайн, но сами специалисты пока медленно осваивают интернет для поиска заказов. Так, например, за месяц на сервисе пользователи создают заказы для строителей на 4 миллиона гривен, а для мастеров по отделочным работам – на 11 миллионов. Работы много, а готовых ее выполнить специалистов часто не хватает,

– уточнил Роман Киригетов.



На услуги этих мастеров есть спрос

Аналитики сервиса отмечают, что есть много других ниш, где специалисты уже "нарасхват" или будут таковыми в недалеком будущем. Например, украинцы активно стали искать в интернете мастеров по покраске одежды. Только за месяц на сайте появились задачи для них на 21 тысячу гривен. Причем тренд актуален не только для Украины, но и для Беларуси и Казахстана.

По словам Киригетова, если заглянуть чуть дальше в будущее, то неизбежен ажиотаж на услуги сборщиков мебели. Причиной этого может стать появление магазинов сети IKEA в Украине.

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