О том, какая будет погода летом и когда будет жарко, журналистам 24 канала рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух.

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Засуха и тропические ночи: где будет самое жаркое

В Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха летом, особенно максимальной, а также к росту дефицита осадков, увеличению продолжительности бездождевого периода и росту интенсивности гроз, ливней, града, шквала. Очевидно, что лето 2022 года не станет исключением,

– отметила Балабух.

Поэтому украинцам нужно готовиться к большому количеству жарких дней и тропических ночей. Кстати, увеличится и продолжительность жаркого периода. Поэтому дней отдыха у озера или бассейна будет достаточно.

Обратите внимание! Купаться в Черном море нельзя. Из-за угрозы высадки российского десанта на побережье Одесской области заминировали. Поэтому загорать на пляже или плавать в морской воде – запрещено. Об этом предупреждают и таблички о минной опасности.

Выше столбики термометров будут подниматься в западных областях Украины. Жителям региона следует подумать о кондиционерах, ведь иначе пережить жару будет сложно. Синоптики не предупредили о дефиците дождя, поэтому сухая погода на Западе задержится. При этом оно будет способствовать росту пожарной опасности. Еще раз призываем – будьте осмотрительны на природе и проверяйте, погасили ли до конца костры. Даже маленький огонь может привести к катастрофе.

Прогноз по месяцам

Аномально жарким будет июнь. В первый месяц лета прогнозируют самую высокую температуру по сравнению со средними многолетними данными за последние 30 лет. По словам Балабух, воздух в июне прогреется до уровня июля , который является самым теплым летним месяцем в Украине.

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Кроме того, в июне возможен и самый большой дефицит осадков, особенно в западных и восточных областях страны.

– отметила синоптикиня.

Аномальная жара на Западе сохранится и в июле. Только в августе температура воздуха будет соответствовать климатической норме.

На погоду в Украине будут влиять процессы на экваторе

На погоду в Украине летом будут существенно влиять процессы, происходящие в экваториальных широтах Тихого океана, в частности – явление Ла-Нинья. Оно означает понижение поверхностной температуры воды ниже климатической нормы на востоке тропической зоны Тихого океана. Именно влияние Ла-Нинья будет провоцировать сухую погоду в Украине.

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