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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ

      Каким будет курс доллара накануне и после второго тура выборов

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      Курс валют и выборы: чего ждать
      Курс валют и выборы: чего ждать / НБУ

      По мнению аналитиков результаты второго тура президентских выборов совпадут с данными последних социологических опросов, и не принесут сюрпризов для валютного рынка.

      "Разбросов" на рынке не прогнозируют, и в целом курсы валют останутся на уровне текущих значений.

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      На этой неделе мы ожидаем умеренный рост доллара к гривне. На межбанке он может торговаться через неделю вблизи 26,9 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8-27,0 гривен,
      – отметил в комментарии 24 каналу старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

      На минувшей неделе, напомнил эксперт, курс доллара к гривне на различных сегментах валютного рынка изменился по-разному и незначительно. "Запоздалый" официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар вырос к гривне на 0,2-0,5%.

      С прошлого понедельника официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 26,77 грн до 26,71 грн (-0,2%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 26,645-26,675 до 26,770-26,800 (+ 0,5%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,62-26,90 до 26,70-26,96 (+0,3%/+ 0,2%). При этом разница между средними продажей и покупкой сократилась с 1,1% до 1,0% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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