Каким будет курс доллара в марте – прогноз экспертов

Сейчас в Украине происходит падение курса доллара. С конца февраля американская валюта подешевела на 41 копейку. В Украине упал спрос на иностранную валюту, что и поддерживает гривну.

Об этом сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, пишет издание "Сегодня".

Читайте также: В Нацбанке поделились неприятными новостями по инфляции

"На сегодня в Украине упал спрос на иностранную валюту, что поддерживает гривну. Поэтому февраль закончился ревальвацией гривны. Укрепление национальной валюты будем наблюдать и в марте", – добавил Охрименко.

При этом, как прогнозирует екномист Борис Кушнирук, доллар в марте будет стоить 26 – 27 гривен.

Эксперты ожидают стабилизации валютного рынка. Отмечают, что предложение иностранной валюты будет преобладать над спросом из-за быстрого окончания отопительного сезона и начала посевной.