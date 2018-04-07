Каким будет лето в Украине: прогноз от народного синоптика

По народным приметам, лето 2018 года в Украине обещает быть прохладным.

Об этом рассказал эксперт в народной метеорологии Александр Васянович, передает "Обозреватель".

По его подсчетам, лето будет прохладным из-за того, что 14 и 30 марта было довольно холодно. В частности, 14 марта отмечают праздник Евдокии. И как говорят народные приметы – "какая Евдоха, такова и весна". Этот день не был слишком теплым.

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О том, каким будет лето, говорит погода на Теплого Алексея (отмечается 30 марта – "24") – этот день был холодным. И вообще, судя по народным приметам, этот год у нас получается не очень теплым,

– отметил Васянович.

Он добавил, что на Пасху погода будет такой же, как и на Благовещение, 6 апреля в канун Пасхи.

"Раньше считалось, что какая погода на Благовещение, такой будет погода на Пасху. Но уже в XIX веке исследователи обратили внимание на то, что эта примета не работает", – отметил народный синоптик.