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      Каким курс доллара будет в январе 2020 года: ответ эксперта

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      Согласно прогнозам экспертов и правительства, в январе 2020 года доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.

      Такое мнение в эфире 24 канала озвучил главный редактор "Бизнес Цензор" Сергей Головнев.

      К слову: Как изменится курс доллара к Новому году?

      "Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – отметил эксперт.

      Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,
      – сказал Головнев.

      Интересно! 23 декабря украинцы покупали доллар по 23,02 гривны, а продавали по 23,29 гривны.

      Курс
      Курс гривны / Инфографика 24 канала

      Почему доллар "скачет"?
      Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Финансы Доллар-Гривна Доллар
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