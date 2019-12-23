Каким курс доллара будет в январе 2020 года: ответ эксперта

Согласно прогнозам экспертов и правительства, в январе 2020 года доллар для украинцев будет стоить примерно 27 гривен.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил главный редактор "Бизнес Цензор" Сергей Головнев.

К слову: Как изменится курс доллара к Новому году?

"Мы делали материал о прогнозе консалтинговых инвестиционных агентств мировых, и многие из них сходят на том, что примерно это будет на этом уровне – 27 гривен за доллар", – отметил эксперт.

Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год,

– сказал Головнев.

Интересно! 23 декабря украинцы покупали доллар по 23,02 гривны, а продавали по 23,29 гривны.



Курс гривны / Инфографика 24 канала

Почему доллар "скачет"?

Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.