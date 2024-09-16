Какими будут отключения света и возможны ли ограничения по 10 часов в сутки, рассказал 24 Каналу председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

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В частности, Нагорняк объяснил, что основной фактор, который это будет определять – хватит ли Украине сгенерированной электроэнергии зимой. А это будет зависеть от погоды.

Два сценария отключений света зимой

Если зима будет достаточно теплой, от 0 до 5 градусов тепла, по оптимистическому сценарию зима может пройти или без отключений, или с незначительными по 2 – 4 часа в сутки только в будни.

Если же температура на улице будет минус 5 – 10 и продлятся морозы по несколько дней подряд, то ограничения в потреблении будут более значительными – от 8 до 10 часов в сутки.

Однако, специалист отметил, что даже этот пессимистический сценарий – он будет краткосрочным – на дни морозов, когда украинцы будут потреблять больше электроэнергии.

Важно! За 2024 год Украина потеряла 9 гигаватт генерации, из них 3,5 – 4 гигаватта восстановят к зиме, дополнительно будет идти импорт, объясняет собеседник.

Как морозы и обстрелы повлияют на ситуацию

Сергей Нагорняк считает, что в пиковые часы при условии значительных морозов Украине не будет хватать генерации для покрытия 100% потребностей населения, промышленности и военной промышленности. И это – при условии, что россияне не будут осуществлять обстрелы по объектам генерации или по подстанциям Укрэнерго, ГЭС, ТЭС.

Если россияне будут прицельно бить большим количеством крылатых или баллистических иранских ракет по подстанциям Укрэнерго, то генерация будет оставаться, но не будет возможности ее выдать, – объяснил он.

И добавил, что именно такой была ситуация 2 недели в августе – сентябре: когда генерации было достаточно, но на подстанциях проводились ремонтные работы.

Полный текст эксклюзивного интервью с председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народным депутатом Сергеем Нагорняком вскоре выйдет на сайте 24 Канала.