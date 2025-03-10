Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог Алексей Буряченко. Он добавил, что Дональду Трампу трудно воспринять, когда в одном кабинете с ним есть еще один человек, который известен на весь мир, который также поддерживает весь мир.

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"Трамп хочет, чтобы его любили. Это его психологическая составляющая. Когда еще кого-то любят больше, чем Трампа, это его бесит, и это выводит его из равновесия. Видите, как он прореагировал, что британский король встретился с президентом Зеленским раньше, чем с Трампом", – сказал Алексей Буряченко.

Он добавил, что в окружении Трампа начали комментировать, что он обиделся на короля Британии, который встретился с Зеленским.

Россия настроена воевать дальше

Буряченко заметил, что важна фраза Трампа о том, что они застревают в переговорном процессе. Трамп стремится к завершению российско-украинской войны, чтобы получить статус великого миротворца и получить Нобелевскую премию мира.

Когда Трамп говорит, что они застряли, это означает, что, вероятно, ему донесли спецслужбы, что Россия не собирается идти на существенные соглашения, а настроена воевать дальше,

– сказал Алексей Буряченко.

Он отметил, что об этом писали также Институт изучения войны. Пока нет показателей, что Россия готова к завершению горячей фазы войны с гарантиями безопасности, чтобы она не напала снова.

Россия готова максимум приостановить боевые действия, получить перемирие, запустить Украину в сложный политический процесс. Далее вместе с Трампом вместо Владимира Зеленского, поставить своих подконтрольных политиков, которые будут сговорчивыми как для России, так и для США.

Что будут обсуждать в Саудовской Аравии

"Делегации, возможно, подпишут соглашение о полезных ископаемых, если оно не изменилось. Но по составу делегации видно, что там будут обсуждать гораздо более широкие вопросы", – сказал Алексей Буряченко.

Он предположил, что, вероятно, будет идти речь о перемирии, которое предлагали европейские партнеры. Также Трамп, вероятно, уже понимает, что ему не удастся стать глобальным миротворцем.

"По сути, во многих вопросах он хочет стать на сторону России, и сейчас американская делегация будет вести политику, чтобы Украина стала на базовые требования России. У меня есть сомнения, что, если давление на украинскую делегацию продолжится в Саудовской Аравии на этих переговорах, нам удастся о чем-то договориться", – сказал Алексей Буряченко.

Он добавил, что Трамп хочет срыва переговорного процесса, потому что его срывает Россия, но он хочет перебросить эту политическую ответственность на Зеленского.

Это нужно для того, чтобы потом спокойно возобновить переговорный трек с Россией по актуальным для них вопросам и избежать сложного вопроса в регулировании российско-украинской войны, которое ему сейчас репутационно мешает.

"Ему нужны ресурсы России, энергетический вопрос, Арктика и, вероятно, возобновление ядерных взаимоотношений по сокращению ядерных вооружений с Россией. Эти треки в Кремле воспринимаются как реалистичные. Трамп может быстро получить для себя положительный результат. А то, что он застрял в миротворческом треке, виноват сам Трамп", – добавил Алексей Буряченко.

Украина тщательно готовилась к этой встрече

Он отметил, что заигрывание с Россией и принуждение Украины идти на условия государства-агрессора – это недопустимые условия для переговоров. Если США продолжат такую риторику, они покажут себя некачественными модераторами.

Трамп уже пошел на уступки России: он легализовал Путина и Россию, активно говорит о снятии санкций, оттягивает ее от Китая и делает все возможное, чтобы заблокировать Украину на пути в НАТО. Это было одно из публичных риторических заявлений в начале войны от Путина,

– сказал Буряченко.

Он пояснил, что Украина настроена конструктивно перед переговорами. Она едет туда с реалистичными предложениями, уже сформировала серьезную переговорную делегацию. Вместе с ней отправляется в Саудовскую Аравию и президент Владимир Зеленский.

Украина действительно настроена на результат. Но на этот результат настроены Соединенные Штаты, без того чтобы Украина приняла все российские условия и согласилась на частичное поражение своих национальных интересов, я в этом не уверен,

– сказал Алексей Буряченко.

Он подытожил, что, возможно, увидев, что Украина имеет общую позицию с Европой, американская делегация может начать отходить к более реалистичным сценариям.