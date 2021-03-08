В последние годы в мире увеличилось количество женщин, занимающих пост президента страны. Так, в период с 1960 по 2021 год 58 государств периодически возглавляли женщины.

За последние 50 лет в 13 странах было более одной женщины-лидера. На протяжении 1960 – 2021 годов Новая Зеландия и Финляндия стали странами с наибольшим количеством женщин-лидеров. Однако в 119 странах мира женщин не выбирали на руководящие должности.

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Какими странами руководят женщины

Германия. Ангела Меркель занимает пост канцлера уже более 15 лет. Неформально ее называют лидером всего Европейского Союза. За время каденции Меркель экономика Германии стала одной из самых мощных в ЕС. Однако женщина говорит, что в следующих выборах участия не будет принимать.

Бангладеш. Дольше Меркель правительство возглавляет только Хасина Вазед. Впервые она стала премьером в июне 1996 года, второй раз ее избрали в январе 2009-го, и на этом посту она до сих пор.



Хасина Вазед более 17 лет возглавляет Бангладеш / Фото Global Women Media

Норвегия. Эрна Сульберг возглавляет правительство страны более 7 лет. В 2004 году она стала лидером Консервативной партии Норвегии.

Намибия. Саара Куугонгельва в марте 2015 года стала первой женщиной на посту премьер-министра Намибии. Более того, женщина также самая молодая глава правительства за все время независимости страны.

Непал. С 2015 года президент Непала – Бидхья Деви Бхандари. Она одна из лидеров Объединенной коммунистической партии. До того как стать президентом, женщина занимала пост министра обороны.

Новая Зеландия. Пэтси Редди в 2016 году стала генерал-губернатором страны. В 2012 году ее наградили орденом "За заслуги" Новой Зеландии за достижения в культуре и бизнесе.

Премьер-министр страны тоже женщина. В 2017 году Джасинда Ардерн стала самой молодой руководительницей правительства. Она отстаивает права на легализацию абортов и марихуаны, а также поддерживает ЛГБТ-сообщество.

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Барбадос. С 2018 года правительство страны возглавляет Миа Моттли. До своего назначения политик была лидером оппозиции, генпрокурором и министром внутренних дел.

Генерал-губернатор страны также женщина – Сандра Мэйсон.

Исландия. Катрин Якобсдоуттир занимает должность премьер-министра с 2017 года. Тогда, согласно данным опросов, у нее был самый высокий уровень доверия населения среди политиков.

Эстония. Страной управляют две женщины – президент Керсти Кальюлайд и премьер-министр Кая Каллас.

Сингапур. Халима Якоб стала первой женщиной на посту президента в стране. Ее автоматически объявили главой государства после того, как других кандидатов не допустили к выборам.

Литва. Премьер-министр страны – Ингрида Шимоните. Она баллотировалась на выборах президента, однако не набрала больше голосов чем ее соперник.

Финляндия. Санна Марин уже третья женщина, возглавляющая правительство Финляндии. Однако она первая самая молодая премьер-министр мира. Эту должность женщина заняла в 34 года.



Санна Марин – самый молодой премьер мира / Фото Getty Images

Грузия. Саломе Зурабишвили – президент Грузии с 2018 года. Она первая в истории страны женщина-президент, которую избрали на всенародном голосовании.

Эфиопия. Сахле-Ворк Зевде стала первой женщиной на посту президента страны. Ранее она была главой миссии ООН при Африканском союзе.

Габон. Роз Рапонда первая женщина, возглавившая правительство Габона. До своего назначения политик занимала должность министра обороны, а еще раньше была мэром Либревиля.

Того. В сентябре 2020 года премьер-министром страны стала Виктория Томега Догбе.

Молдавия. В декабре 2020 года страну возглавила Майя Санду. Политические взгляды женщины значительно отличаются от ее предшественника. Политик хочет наладить хорошие отношения с Украиной.

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Тринидад и Тобаго. Пола-Мэй Уикс стала первой женщиной, занявшей пост президента страны. Ранее она работала судьей в апелляционном суде.

Греция. Катерина Сакелларопулу – первая президент Греции. До победы на выборах была председателем Высшего административного суда.



Президент Греции Катерина Сакелларопулу / Фото Myfri

США. В 2021 году вице-президентом стала Камала Харрис. Она первая женщина, занявшая этот пост, а также первый человек афро-американского и азиатско-американского происхождения в должности.

Сербия. Ана Брнабич – первая премьер-министр, которая открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Словакия. В 2019 году президентом страны впервые стала женщина – Зузана Чапутова. Она является одной из основателей социал-либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Дания. Метте Фредериксен возглавляет правительство Дании с 2019 года. До этого она работала на должности министра юстиции.

Обратите внимание! Женщины-лидеры составляют менее 10% от общего числа лидеров государств и правительств мира. Лишь в 14 странах доля женщин в кабинете министров превышает 50%.

Женщины, которые возглавляют крупные экономические структуры

Такие влиятельные структуры мировой экономики, как Минфин США, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк и Всемирная торговая организация, возглавляют женщины. Именно они задают тенденции развития мировой экономики.