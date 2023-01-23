Список необходимого оружия президент Владимир Зеленский озвучил во время интервью немецкому телеканалу ARD. Глава государства подчеркнул, что нам нужно оружие для обороны на поле боя и защиты неба.

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Какое оружие необходимо Украине

В первую очередь Владимир Зеленский отметил, что Украине необходима артиллерия, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Также президент заявил, что в Украине есть дефицит танков, потому они крайне необходимы для нашего государства.

Нужные танки – это тот вид техники, которая у нас действительно в дефиците, нечего скрывать. В дефиците также и снаряды ко всему, что я изложил выше,

– отметил Зеленский.

Отдельно глава государства обратил внимание на защиту неба, ведь нужно защищать людей и крыши домов по всей стране, ведь россияне атакуют с помощью иранских дронов и ракет города и села. Поэтому нашему государству необходимы системы ПВО.

Я здесь благодарен Германии за IRIS-Т. Это хорошая система. Нам бы их побольше. Но Шольц обещал – поверим канцлеру,

– заметил президент.

Также Владимир Зеленский отметил предоставление Украине систем ПВО NASAMS и Patriot и подчеркнул, что наше государство продолжает работать, чтобы этих систем у нас стало больше.

Отдельно глава государства отметил потребность в самолетах, чтобы начать новую страницу этой войны и лишить россиян контроля неба. По словам президента, нам еще нужны и дальнобойные ракеты, ведь россияне бьют по нашим городам, а наши воины не имеют всех средств, чтобы достать их. В этом контексте Владимир Зеленский обратил внимание на Херсон, который деоккупировали ВСУ в ноябре 2022 года. Тогда россияне сказали, что якобы уходят, "чтобы не страдали люди", а сами разместили тяжелое вооружение на противоположном берегу Днепра и ежедневно обстреливают город. К сожалению, у наших воинов нет достаточно средств, чтобы уничтожить вражескую технику на левом берегу Херсона, поэтому дальнобойные ракеты необходимы для нашего государства.

Россия готовит новое наступление: что говорит об этом президент

В этом же интервью Владимир Зеленский отметил, что сейчас Путин думает с какого направления начать новое наступление, а Украина думает о том, где обороняться. Несмотря на сотни тысяч погибших оккупантов, российский диктатор продолжает стремиться воевать.

По словам президента, Россия может начать новое наступление по любому направлению, особенно с Востока или Юга, ведь Кремль не отказывается от планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако войну как проблему, по мнению Зеленского, должен осознать весь мир, а не только Украина