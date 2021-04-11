Тепло не будет стабильным: какую погоду ожидают в апреле – прогноз
Настоящего тепла в апреле будет не слишком много. Солнечные дни без осадков будут менять дождевые, а температура воздуха может то повышаться, то снова опускаться.
Источник:24 канал
Третья неделя апреля точно не порадует людей, которые ждут действительно весенней погоды. В Украину вернутся снегопады, а температура воздуха существенно снизится.
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Погода в апрель от Укргидрометцентра
- 1 апреля на территории Украины была сухая и солнечная погода. В то же время западные и северные регионы накрыли дожди. Столбики термометров поднялись до +12...+19 градусов.
- Однако уже 2 – 3 апреля погода изменилась на дождливую – осадки покрыли почти всю территорию страны. Кроме того, немного похолодало. Столбики термометра колебались от +6 до +15 градусов.
- Зато 4 апреля снова потеплело – местами до +17 градусов, а дожди из большинства областей отступили. Осадки были только на Востоке и Юге.
- Хотя 5 апреля на Западе сияло солнце, Восток накрыли дожди. Температура воздуха в очередной раз опустилась – до +8...+10 градусов.
- Уже 6 апреля Украина пережила еще один этап похолодания. В ряде областей похолодало до +3...+5 градусов. В Карпатах температура опустилась ниже нуля.
- На Благовещение 7 апреля всю Украину накрыли дожди и снегопады. Холоднее всего было на Западе, а также в столице – там воздух прогрелся лишь до +3...+5 градусов.
- Хотя в ряде областей 8 апреля еще шел снег, на Западе, Севере и в Центре страны потеплело. Средняя температура воздуха составляла +6...+9 градусов.
- С 9 апреля в Украине началось потепление. Снег и дожди наконец отступили.
- В выходные 10 – 11 апреля Украина могла насладиться настоящим весенним теплом. Воздух прогрелся до +18 градусов.
Какой будет погода дальше
По данным Укргидрометцентра уже с 14 апреля в Украину вернется непогода. После короткой паузы на Западе снова прогнозируют снегопады и дожди. В других регионах страны обещают ливни.
В западных регионах температура воздуха опустится до +6...+8 градусов.
В других областях будет чуточку теплее. Средний показатель составит +10...+12 градусов. Теплее всего будет на севере. Там воздух прогреется до +18...+20 градусов.
По словам синоптика Леонида Горбаня, с 9 апреля в Украине снова потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет +10...+12 градусов, ночью – +3...+4.
Самую теплую погоду прогнозируют с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов.
Апрель завершится "на холодной ноте"
Последний месяц апреля, по прогнозу Горбаня, особенно мрачный. Тогда стоит ждать дождей и прохлады. Например, ночная температура будет опускаться до +4...+6 градусов.
Какой будет погода в апреле / Фото poetryclub
Когда возможны осадки
- 1 – 3 апреля;
- 5 апреля;
- 8 – 10 апреля;
- 15 – 16 апреля;
- 21 – 22 апреля;
- 24 апреля, но дождик будет невелик.
К счастью, снег в апреле уже маловероятен. Хотя в начале месяца синоптик не исключает такую возможность в северных областях.
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