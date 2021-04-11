Настоящего тепла в апреле будет не слишком много. Солнечные дни без осадков будут менять дождевые, а температура воздуха может то повышаться, то снова опускаться.

Третья неделя апреля точно не порадует людей, которые ждут действительно весенней погоды. В Украину вернутся снегопады, а температура воздуха существенно снизится.

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Погода в апрель от Укргидрометцентра

1 апреля на территории Украины была сухая и солнечная погода. В то же время западные и северные регионы накрыли дожди. Столбики термометров поднялись до +12...+19 градусов.

на территории Украины была сухая и солнечная погода. В то же время западные и северные регионы накрыли дожди. Столбики термометров поднялись до +12...+19 градусов. Однако уже 2 – 3 апреля погода изменилась на дождливую – осадки покрыли почти всю территорию страны. Кроме того, немного похолодало. Столбики термометра колебались от +6 до +15 градусов.

погода изменилась на дождливую – осадки покрыли почти всю территорию страны. Кроме того, немного похолодало. Столбики термометра колебались от +6 до +15 градусов. Зато 4 апреля снова потеплело – местами до +17 градусов, а дожди из большинства областей отступили. Осадки были только на Востоке и Юге.

снова потеплело – местами до +17 градусов, а дожди из большинства областей отступили. Осадки были только на Востоке и Юге. Хотя 5 апреля на Западе сияло солнце, Восток накрыли дожди. Температура воздуха в очередной раз опустилась – до +8...+10 градусов.

на Западе сияло солнце, Восток накрыли дожди. Температура воздуха в очередной раз опустилась – до +8...+10 градусов. Уж е 6 апреля Украина пережила еще один этап похолодания. В ряде областей похолодало до +3...+5 градусов. В Карпатах температура опустилась ниже нуля.

Украина пережила еще один этап похолодания. В ряде областей похолодало до +3...+5 градусов. В Карпатах температура опустилась ниже нуля. На Благовещение 7 апреля всю Украину накрыли дожди и снегопады. Холоднее всего было на Западе, а также в столице – там воздух прогрелся лишь до +3...+5 градусов.

всю Украину накрыли дожди и снегопады. Холоднее всего было на Западе, а также в столице – там воздух прогрелся лишь до +3...+5 градусов. Хотя в ряде областей 8 апреля еще шел снег, на Западе, Севере и в Центре страны потеплело. Средняя температура воздуха составляла +6...+9 градусов.

еще шел снег, на Западе, Севере и в Центре страны потеплело. Средняя температура воздуха составляла +6...+9 градусов. С 9 апреля в Украине началось потепление. Снег и дожди наконец отступили.

в Украине началось потепление. Снег и дожди наконец отступили. В выходные 10 – 11 апреля Украина могла насладиться настоящим весенним теплом. Воздух прогрелся до +18 градусов.

Какой будет погода дальше

По данным Укргидрометцентра уже с 14 апреля в Украину вернется непогода. После короткой паузы на Западе снова прогнозируют снегопады и дожди. В других регионах страны обещают ливни.

В западных регионах температура воздуха опустится до +6...+8 градусов.

В других областях будет чуточку теплее. Средний показатель составит +10...+12 градусов. Теплее всего будет на севере. Там воздух прогреется до +18...+20 градусов.

По словам синоптика Леонида Горбаня, с 9 апреля в Украине снова потеплеет. Столбики термометров будут держаться на уровне +14 градусов. Однако через несколько дней постепенно будет холодать: днем будет +10...+12 градусов, ночью – +3...+4.

Самую теплую погоду прогнозируют с 20 апреля. Украинцев в течение 3 дней будет радовать солнце и +18 градусов.

Апрель завершится "на холодной ноте"

Последний месяц апреля, по прогнозу Горбаня, особенно мрачный. Тогда стоит ждать дождей и прохлады. Например, ночная температура будет опускаться до +4...+6 градусов.



Какой будет погода в апреле / Фото poetryclub

Когда возможны осадки

1 – 3 апреля;

5 апреля;

8 – 10 апреля;

15 – 16 апреля;

21 – 22 апреля;

24 апреля, но дождик будет невелик.

К счастью, снег в апреле уже маловероятен. Хотя в начале месяца синоптик не исключает такую возможность в северных областях.

Обратите внимание! Настоящее тепло синоптик обещает после Пасхи, которая в этом году приходится на 2 мая.