Устанавливать новогоднюю елку будут раньше – до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января.
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Установка главной елки
Совет обороны столицы принял положительное решение о традиционной установке на Софиевской площади новогодней елки. Следует отметить, что деньги для этого возьмут из соответствующих пожертвований.
Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии,
– заявил Кличко.
Устанавливать и обслуживать главную новогоднюю елку, а также все ресурсное и финансовое обеспечение, связанное с этим, будет ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР".
Массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены. Если какие-то празднования и будут где-нибудь, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева.
Сообщается, что монтажные работы по установке елки начнутся 3 декабря. Открытие главной елки страны запланировано на 6 декабря. Она будет стоять до 10 января 2024 года.
Какая будет погода на Новый год
Синоптики прогнозируют, что Новый год, вероятно, в этом году будет также аномальным. Ожидается, что снова будет без снега и мороза – так же, как было в 2023 году.
Украинцам стоит ожидать небольшой плюс днем и 0 или небольшой минус ночью. Кстати, осадки если и будут, то незначительны и в виде мокрого снега. В декабре также следует рассчитывать на теплую и мягкую погоду.
В середине месяца все же возможно резкое похолодание с морозами до –15 градусов. Правда, продлится оно, вероятно, всего несколько дней.