В июле погода будет более стабильной, чем в июне. Об этом 24 каналу рассказал синоптик Леонид Горбань.

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Прогноз синоптиков

Средняя температура воздуха днем составит +27...+32 градуса. На Севере и в Центре до +30 термометр преимущественно не будет дотягивать. Июльские ночи тоже будут теплыми – +15...+16.

Жарче всего будет на Востоке и Юге. В середине месяца столбики термометров будут достигать +32...+34. В то же время в начале и в конце июля обещают +30...+32.

Дождливо ли будет в июле

Июль будет обильным на осадки. Например, мощные дожди возможны в начале июля. Тогда же в некоторых регионах прогнозируют грозы.

Также дождливо будет в десятых числах и в конце месяца. Общее количество осадков в июле будет достигать 45 – 50 миллиметров.

Обратите внимание! Июль закончится "на жаркой ноте". Так же начнется и август. Столбики термометров будут держаться на уровне +33...+35 градусов. Хотя постепенно к концу августа температура воздуха будет снижаться.

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