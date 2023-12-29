Корниенко прогнозирует, что реальность будет отличаться от того, что сейчас внесло правительство. В то же время, деталей он не раскрывает.

Обратите внимание Россияне пытались ее расшатать: в ВСУ расставили точки над "i" по мобилизации женщин

Мой прогноз, что будет какая компромиссная версия. Не знаю, вокруг чего будут компромиссы, но точно она будет отличаться от того, что правительство внесло,

– подчеркнул Корниенко.

Он добавил, что армия в Украине финансируется исключительно налогами. По словам Корниенко, определенными действиями, предлагаемыми в законопроекте, можно снизить наполнение налогов. Тогда решается одна проблема, а возникает другая. Налоговая база – снизится.

Что говорят в Офисе Президента

Михаил Подоляк заявил, что законопроект о мобилизации нужно принять как можно скорее. Он подчеркнул, что не понимает, почему вопрос мобилизации вызывает такие токсические размышления. Полномасштабное вторжение длится уже почти два года, и мобилизация – необходима. Страна находится в состоянии полномасштабной войны. В то же время, обсуждение является нормальным процессом демократии. Война есть война и нужно принимать сложные решения.

Подоляк уверен, что итоговый документ увидят очень быстро. Он подчеркнул, что работать на победу должны все. Украина сражается за свою свободу.