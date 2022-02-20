Российская спираль

После Путина, и в этом нет сомнений, конечно, будет период свободы. Видимо, как всегда короткий период. И я думаю, как всегда правильные выводы не будут сделаны.

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То, на чем мы настаивали при Ельцине, помогая ему прийти к власти – нужны люстрации, нужна смена коммунистической номенклатуры, нужен Нюрнбергский процесс, трибунал над коммунизмом, над КГБ – ничего этого не было сделано. И как результат – ребята вернулись довольно быстро.

По-разному можно считать, можно относить к периоду демократии горбачевский период. По крайней мере, период с 1987 года, 1987 – 1997 – немного, 10 лет всего. А потом – репрессии. Сразу и очень резко.



После Путина в РФ может наступить очередная кратковременная отттепель / Фото Getty Images

То же самое было в период оттепели Хрущева, 1956 – 1958 годы. Это ХХ съезд, разоблачение культа личности. И 10 лет – 1964 год, отстранение от власти Хрущева.

Сначала не очень жестко, а потом – достаточно серьезные репрессии, диссиденты, и плюс еще в связи с еврейской эмиграцией добавилась антисемитская составляющая. Любимая КГБ, кстати говоря.

Так что, пользуясь вот такими аналогиями, можно утверждать, что после Путина будет короткий период, 5 – 10 лет, потепления. Опять не будут сделаны выводы правильные, опять придут управляемые чекистами демократы, которые будут говорить все правильно, кроме того, что нужно избавляться от груза прошлого.

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Черные примеры истории

Хороший пример в Кампучии – они сразу после того, как пришло к власти демократическое правительство, пытались организовать процесс над преступлениями Пол Пота и Яна Ксари. Мировое сообщество закричало: "Нет-нет, ни в коем случае! Этим людям надо предоставить адвокатов!". Ну, не хотите – не надо, не будем.

Тем более, что там была ситуация парадоксальная: эти полпотовцы уничтожили четверть населения, уничтожили старшую часть общества – тех, кто помнил нормальную жизнь. Осталась молодежь, новое поколение. Оно просто не понимало (30 лет прошло), о чем идет речь.

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