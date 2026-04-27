Предприятия теплоснабжения накопили 150 миллиардов гривен долга, – аналитик

Михаил Свищо заявил, что предприятия теплоснабжения накопили значительный долг за газ. Речь идет об около 150 миллиардах гривен. Их за потребленный газ задолжали предприятия теплокоммунэнерго, ТЭЦ и ТЭС.

Соответствующее заявление сделал Михаил Свищо – аналитик рынка природного газа. Он отметил, что последний раз такая ситуация была в 1990-х. Проблема уже вышла за пределы отрасли. Сегодня, по словам Свищо, от этого буквально зависит, будут ли украинцы иметь тепло в домах зимой 2026 – 2027.

Детали заявления эксперта

Аналитик отметил, что, согласно данным Госстата, украинцы платят 98% счетов. В то же время долговая проблема имеет системный характер. На сегодня она сосредоточена в секторе теплоснабжения. В заявлении Свищо говорится о задолженности около 150 миллиардов гривен. Кроме того, более 80% – просроченные долги.

Долги предприятий теплоснабжения за потребленный газ достигли уровня, которого Украина не видела с 1990-х. Эта проблема уже давно перестала быть чисто отраслевой – сегодня она непосредственно определяет, будут ли украинцы иметь тепло следующей зимой,

– подчеркнул Свищо.

Кроме того, по словам эксперта, Украина сегодня для закупки газа привлекает международное финансирование. Это делают, чтобы компенсировать потерю добычи, вызванную российскими атаками. Свищо отметил, что это создает риски проблем с газом для всей Украины.

К слову, ранее в правительстве сообщили, что долги теплокоммунэнерго в течение прошлой зимы выросли на 20 миллиардов гривен.