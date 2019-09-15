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      Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

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      Оксана Маркарова
      Оксана Маркарова / finance.liga.net

      В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года: 28 гривен 20 копеек за 1 доллар. Однако этот курс пока закреплен лишь в макропрогнозе.

      "В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он есть на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", – заявила на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

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      Кабинет Министров 15 сентября внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год, анонсировал премьер Алексей Гончарук.

      Как утверждают госбюджет Украины?Министерство финансов готовит законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступает на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в  законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.

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      Теги: Министерство финансов Украины Бюджет Оксана Маркарова Законодательство Новости Украины Новости политики Доллар Доллар-Гривна Курсы валют
      Источник: 24 канал
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