Какой курс доллара будет утвержден в госбюджете на 2020 год

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года: 28 гривен 20 копеек за 1 доллар. Однако этот курс пока закреплен лишь в макропрогнозе.

"В бюджете курс не закладывается еще. Курс доллара указан в макропрогнозе. Макропрогноз утвержден в мае этого года. Он есть на сайте публично. В нем средний курс доллара 28,2. Это тот курс, на котором пока строится этот бюджет", – заявила на брифинге министр финансов Оксана Маркарова.

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Кабинет Министров 15 сентября внесет в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2020 год, анонсировал премьер Алексей Гончарук.

Как утверждают госбюджет Украины?Министерство финансов готовит законопроект о государственном бюджете на год. Затем документ поступает на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.