Природа "геройства"

Киев получил свое звание, а вот Харьков – нет. Москва, Киев, Минск – ясно, но почему-то еще городом-героем стала Тула, но не стала Полтава. Почему-то Новороссийск, но не Вязьма.

Читайте на Донбассе и Юге оккупанты штурмовали около десятка населенных пунктов, но провалились

В основном чем больше были потери и жестокость боев, тем больше было шансов получить такое звание, но если результаты были слишком плохими, то "город" молча обходили званием.

Тем не менее в советской истории была куча операций, когда нужно было вовремя отойти, но "ни шагу назад"+ "бабы еще рожают".

В результате многочисленные котлы, одни более известные (Киевский), другие менее известные (Вязьма). Вовремя не приняли решение, а затем держали любой ценой.

Новые "успехи" россиян

Один за другим к россиянам переходят остатки очередного села или города на Донбассе. Удерживаем, пока можем удержать.

Каждая "попасная-мариуполь" стоит россиянам очередной сотни техники, тысячи убитых.

Большие "успехи" стоят россиянам тысячи единиц техники, десятки тысяч убитыми.

Мы готовы

Вся проблема в том, что спокойно зафиксировать линию фронта у россиян не получится.

Уже начали выкладывать видео камикадзе-дронов – это оружие выжжет тысячи россиян. Работа украинской артиллерии не прекратится – спокойно вырыть окоп у россиян не получится.

Привыкайте к видео работе украинских артиллеристов с лучшей мировой техникой.

Это на луне. И остановиться россияне не могут, а потом придется откатиться назад. Просто наслаждайтесь российскими потерями.

Тупых "городов-героев" не будет, но вся территория будет залита российской кровью и российской сожженной техникой.