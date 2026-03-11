Беларусь внезапно проверяет боеготовность армии: что происходит на границе с Украиной

В Госпогранслужбе активно мониторят ситуацию на границе с Беларусью. Там продолжают находиться определенные подразделения армии страны-союзницы России. Иногда на ее территории проходят мероприятия, связанные с проверкой боеготовности вооруженных сил.

Об оперативной ситуации на белорусской границе рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга.

Каково положение на границе?

Как сообщил представитель, Беларусь продолжает удерживать в приграничных с Украиной регионах определенное количество своих подразделений. Делается это для создания иллюзии ожидания угрозы именно с территории Украины.

Однако пока перемещения белорусских военных или техники со стороны страны не фиксируется.

В общем нестандартных ситуаций по границе с Беларусью нет,

– сказал Демченко.

Однако по его словам, в Беларуси украинские пограничники наблюдают очередной этап внезапной комплексной проверки боеготовности.

Несмотря на отсутствие конкретной угрозы со стороны партнера России, Северное направление для Украины не перестает быть угрожающим. Поэтому украинская сторона работает над укреплением оборонительных позиций.

Как рассказал представитель ГПСУ, инженерные подразделения пограничников вместе с местными властями проводят работы по укреплению линии границы и созданию фортификаций.

Это делается для того, чтобы каждая составляющая Сил обороны нашей страны, которые находятся на этом направлении, имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая состоится повторно с территории Беларуси,

– подчеркнул Демченко.

Что происходит в Сумской и Черниговской областях?