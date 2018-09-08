16:59
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Какова цель России-агрессора: Наев раскрыл коварный план Путина

433 Читати новину українською
Путин своей агрессией хочет восстановить "великую Россию"
Путин своей агрессией хочет восстановить "великую Россию" / Фото из открытых источников

Российская Федерация на самом деле не заинтересована в налаживании отношений, а намерена и дальше вести захватническую политику, причем расширяя ее все больше на Запад.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью Financial Times.

Читайте также: Какие действия предпримет Россия на Донбассе после убийства Захарченко

Они надеются восстановить свое видение великой России, которое продвигается на Запад,
– сказал Наев.

Он отметил, что за годы агрессии Кремля, украинская армия стала сильнее и теперь способна отразить все нападения врага. Однако, Украина также нуждается в поддержке других стран в борьбе с оккупантом.

Также, Наев напомнил лидерам Европы, что в свое время попытки "умиротворения агрессора" привели ко Второй мировой войне. И именно поэтому сейчас так важно осознавать угрозу агрессии Москвы.

Наев добавил, что за годы войны на Донбассе, кроме профессионализма, существенно улучшилось качество военной техники и вооружения украинской армии.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что Россия начала стягивать тяжелое вооружение, в частности, танки и артиллерию на территории оккупированных Донецка и Луганска.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Владимир Путин История Украина – Россия Сергей Наев Вооруженные Силы Украины Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Поведение Януковича привело к критическому моменту, - Туск
 25 января 2014 , 06:44 8
Прокурор: Факт издевательства над заключенными Бердянской колонии подтвердился
 21 февраля 2012 , 20:23 3
47-летний английский голкипер Басток побил сумасшедший рекорд мира по количеству официальных матчей
 13 ноября 2017 , 18:02
Президент ФФУ: Количество договорных матчей в Украине резко уменьшилось
 23 декабря 2017 , 00:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук