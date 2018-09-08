Какова цель России-агрессора: Наев раскрыл коварный план Путина

Российская Федерация на самом деле не заинтересована в налаживании отношений, а намерена и дальше вести захватническую политику, причем расширяя ее все больше на Запад.

Об этом заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью Financial Times.

Читайте также: Какие действия предпримет Россия на Донбассе после убийства Захарченко

Они надеются восстановить свое видение великой России, которое продвигается на Запад,

– сказал Наев.

Он отметил, что за годы агрессии Кремля, украинская армия стала сильнее и теперь способна отразить все нападения врага. Однако, Украина также нуждается в поддержке других стран в борьбе с оккупантом.



Также, Наев напомнил лидерам Европы, что в свое время попытки "умиротворения агрессора" привели ко Второй мировой войне. И именно поэтому сейчас так важно осознавать угрозу агрессии Москвы.



Наев добавил, что за годы войны на Донбассе, кроме профессионализма, существенно улучшилось качество военной техники и вооружения украинской армии.

Напомним, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что Россия начала стягивать тяжелое вооружение, в частности, танки и артиллерию на территории оккупированных Донецка и Луганска.