Какова себестоимость украинского газа: объяснение экспертов

Несмотря на то, что сегодня день тишины, Facebook-страницы некоторых кандидатов в президенты пестрят сообщениями о больном для украинцев вопросе – тарифах на газ. При этом, глава "Нафтогаза" апеллирует цифрами, кое-где в пять раз более высокими, чем озвучивают политики. Журналисты 24 канала выясняли, кто из них говорит правду, а кто лишь спекулирует ради собственных интересов.

В апреле 2019 года "Нафтогаз" снизит тарифы на газ. Это не акт щедрости, а следствие снижения рыночной цены. Поэтому те граждане, которым голубое топливо поставляет "Нафтогаз", заплатят на 2% меньше, чем в марте. То есть 8,3 гривны за куб, а не 8,5, как постановил Кабмин.

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И канун выборов – это еще один шанс для кандидатов в президенты назваться борцами с тарифами. По подсчетам одного из кандидатов, в иностранной валюте украинцы должны платить 80 долларов за тысячу кубометров, другой же убеждает, что эта сумма должна равняться 128 долларам.

Что говорят в "Нафтогазе"



А вот глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что формулы политиков в подсчете цены невероятные, ведь себестоимость газа составляет примерно 250 долларов.

Этими цифрами просто жонглируют, как хочется. Поэтому не стоит относиться к ним серьезно. В разные годы себестоимость колебалась от 50 до 95 долларов за тысячу кубометров,

– прокомментировал Андрей Герус, председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

То есть стоимость добычи газа может меняться. Чтобы установить, какой она является сегодня, нужно опираться на отчетность "Нафтогаза". А она закрыта и, на самом деле, мало кто из политиков держал ее в руках.



Глава "Нафтогаза" Андрей Коболєв

"Должна быть открытая и прозрачная система подотчетности, в которой мы бы увидели составляющие себестоимости газа, – отметила Виктория Войцицкий, народный депутат фракции "Самопомич".

Журналисты 24 канала не получили отчетности "Нафтогаза", однако нашли должностных лиц в "Укргаздобыче", которые отвечают за выкачку газа из недр.

Когда цена на газ сможет уменьшиться

Оказалось, что себестоимость газа, которым мы пользуемся, составляет 60 долларов, то есть 1,6 гривны за кубический метр. Это уже с учетом затрат на поддержание добычи и колоссальным налогообложением.

Объем житницы на сегодня составляет примерно 85 миллиардов кубических метров,

- пояснил Юрий Нагорняк, заместитель директора по добыче "Укргаздобычи".

Однако этого газа украинцам хватит на 10 лет. Чтобы в 2028 не было резкого скачка цен, нужно уже сейчас вкладывать часть денег от продажи газа в увеличение объемов выкачивания.

То есть к текущим расходам должны добавиться инвестиции в модернизацию оборудования и на разработку месторождений. Именно поэтому и получается цифра в 250 долларов.



Нагорняк пояснил, как формируется цена на газ

Цена вопроса всего 3-5 миллиардов долларов и уже за пять лет себестоимость будет ниже. И по словам Нагорняка, собственных денег не хватает, поэтому берут кредиты, что только поднимает себестоимость газа.

Запасов в Украине хватит примерно на полвека. Наша страна – третья в Европе по размерам залежей газа и может стать серьезным игроком на международном рынке. Но на новых месторождениях инфраструктуру нужно строить с нуля: инвестиции в бурение там тоже будут выше, чем текущие.

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Ситуацию можно исправить, если снизить налогообложение с 70% до 20%, а также сделать рынок прозрачным, чтобы туда заходили иностранные инвесторы. Кстати, не подняв технологию на новый уровень, мы не доберемся до еще одной разновидности газа – сланцевого. Украина по его залежам - третья в мире.