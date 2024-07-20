Оккупанты точно сильнее, чем были в начале вторжения. Об этом заявил в эфире телеканала "Мы-Украина" Николай Волохов, командир подразделения "Терра" 3 ОШБр.

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"Они учатся противодействовать нашим тактикам"

По словам военного, в плен к ним попадают россияне с очень разным уровнем подготовки: от реально неподготовленных, которые не знают, что делать, до серьезных бойцов. На линии фронта также есть спецназ, спецподразделения.

Единственная тенденция – они учатся, и это неизбежно будет происходить. Мы развиваемся – они развиваются. Они учатся. Они учатся противодействовать нашим тактикам. И конечно, они сейчас намного сильнее, чем были год назад, и намного-много сильнее, чем в начале вторжения.

Учитывая это украинская армия должна дальше развиваться, подтягивать технологии, связанные с беспилотниками. Волохов считает, что именно в применении дронов спрятан ключ к победе в этой войне.

Также в Третьей штурмовой отметили, что захватчики готовят новое наступление на Харьковщине.

Ранее в ГУР заявили, что несмотря на активность на Севере, главной целью россиян остается украинский Донбасс.

Обратите внимание! В разведке Британии назвали основное направление фронта для России. Это Авдеевка – Покровск. Оккупанты продвигаются на север и запад от Очеретино в направлении Покровска. Также они незначительно продвинулись в направлении поселка Нью-Йорк. Вероятно, россияне могли взять тактическую паузу в районе Часового Яра. Там проводят разведку.