Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом

Михаил Згуровский – "скромный" украинский ректор, почетный академик и изобретатель. Председатель Национального университета КПИ, скрупулезно декларирует все свои доходы и не стесняется показать в целом более трех миллионов ежегодной прибыли.

Михаил Згуровский является бессменным ректором одного из крупнейших университетов страны уже более 20 лет. Он также был министром образования при четырех премьерах в 90-е и председателем наблюдательного совета "Укроборонпрома" от начала 2018 года.

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В строке "нематериальных активов" в декларации господин Згуровский скромно указывает: "Имею более 53 изобретений". В общем сама декларация выглядит скромно, несмотря на уровень должностей, которые Михаил Захарович занимал за свою многолетнюю карьеру. Из недвижимых активов у него – дом и участок в Крюковщине под Киевом, а еще две машины и сбережения на полтора миллиона гривен.

Михаил Згуровский

А уже на посту в "Укроборонпроме" господин Згуровский любит очень неоднозначные реплики.

Сначала мы хотим опередить любые коррупционные риски. Обвинения в чрезмерной коррупции является одним из направлений атаки на Украину и снижает доверие со стороны иностранных партнеров,

– сказал Згуровский.

Однако основания обвинять самого ректора в коррупции небрежно скрытые в его же декларации. Больше всего электронную декларацию господина Згуровского ждали студенты, разоблачающие коррупцию в КПИ.

Все ждали эту декларацию, чтобы оценить насколько изменилось состояние Михаила Захаровича. В 2017 году ректор показал свою декларацию, но она вызвала сомнения,

– сказал студент КПИ Александр Сависько.

Скрывать таки было что. Ключиком, разоблачившим зарубежную империю господина ректора, стала определенная строка в декларации.

По сравнению с декларацией, которая была раньше – мы узнали, что жена Михаила Захаровича является гражданкой США,

– отметил Сависько.

Американская жена господина Згуровского Татьяна Померанцева – далеко не чужой человек для КПИ. В ее Facebook, кроме одной фотографии, есть лишь упоминание о месте работы-компания "Системный анализ и решения". Логотип этой компании виднелся во время одного из выступлений господина Згуровского в 2015 году на открытии конкурса стартапов Sikorsky Challenge 2015. В архивах фамилию госпожи Померанцевой можно найти среди членов жюри конкурса инновационных проектов КПИ в 2012 и 2013 годах. Этого самого Sikorsky Challenge 2015.



Татьяна Померанцева

Украинский адрес компании "Системный анализ и решения" – это один из домов, появился на землях КПИ – ЖК Дубовый гай. Но ключевое звено для нас – это американский адрес опытного, по версии господина ректора, "американского предпринимателя".

Логотип компании "Системный анализ и решение"

Этот дом в США есть и в декларации ректора, хотя жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости. Александр Сависько показал, как от одной фамилии в декларации украинского ректора за несколько кликов мышкой прошел путь к империи украинского ректора в США.

Вводим этот адрес в поиск Google, нам показывает разнообразную информацию об этом доме на сайтах с недвижимостью. Находим кадастровый номер. Видим информацию о сделках, которые совершались с домом. В 2011 году была совершена какая-то сделка между Татьяной Помаренцевой и Михаилом Згуровским. Это первое упоминание о Михаиле Згуровском в официальных реестрах США,

– объяснил студент КПИ.

Первое упоминание ректора в американских реестрах – хороший повод проверить, чем еще занимался господин Згуровский в далекой Калифорнии.

Я решил проверить этот адрес на официальных реестрах округа. Речь идет о трех кадастровых номерах, которые связаны с Михаилом и Александром Згуровским, то есть три объекта недвижимости,

– заявил Сависько.

Александр – это сын господина Михаила Згуровского. Оказывается, что три отдельных объекта недвижимости – это очень большие деньги. Согласно данным двух публичных реестров, 5 мая 2016 года Михаил и Александр Згуровские продали два соседних земельных участка в округе Эскондидо в Калифорнии за 500 тысяч долларов. 31 мая того же года семья Згуровских продала соседний с участками дом на 300 квадратных метров уже за 840 тысяч долларов.



Сын Згуровского Александр

В октябре 2017 года сын ректора Александр Згуровский продал в соседнем округе штата Калифорния – Лейксайд – дом уже почти на 400 квадратных метров, больше чем за 650 тысяч долларов. Суммарная стоимость проданных объектов только в штате Калифорния в течение 2016-2017 годов – почти 2 миллиона долларов.

Смотреть на фотографии на видео из районов, где семья ректора имела небольшую империю недвижимости – одно удовольствие: везде – это роскошные пейзажи с холмов и красивые водоемы неподалеку. Простой подсчет доходов из декларации господина ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости, господину Згуровскому пришлось бы собирать средства свыше 10 лет.

Район, где семья ректора имела небольшую империю недвижимости

Тщательный поиск по фамилии госпожи Померанцевой приводит нас к живописному уголку Сан-Франциско. Там рядом с роскошным ландшафтным парком притаился дом, который сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов.

Цена дома в Сан-Франциско

Совладелицей уютного жилища на 200 квадратных метров г-жа Померанцева стала в 2011 году, но в декларации мужа его нет.

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