Какую помощь фермерам будет предоставлять украинская власть, чтобы заработал рынок земли

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, чтобы действительно заработал рынок земли, украинская власть прежде всего должна помочь фермерам и малым предприятиям. Такие шаги следует сделать, чтобы они могли быть не просто активными участниками этого рынка, а чтобы имели определенные преимущества в отношении крупных субъектов, имеющих лучший доступ к ресурсам.

Как во время встречи с аграриями подчеркнула она, финансовая поддержка будет направлена на малые, средние и отдельные индивидуальные фермеры для того, чтобы они могли свою землю не арендовать, а купить или расширить.

Маркарова добавляет, что сейчас в государственном бюджете есть две программы. Но за это время, что Украина будет готовиться к реформе, они могут стать одной программой. Эти два механизма работают во многих странах мира.

Механизм номер 1. Это удешевление кредитов для сельскохозяйственных производителей. Многие знают эту программу, потому что уже сейчас в бюджете на 2019 год есть финансовая поддержка военно-промышленного комплекса путем удешевления кредитов. Она работает с любым банком Украины, и сейчас мы ее делаем еще более простой и понятной. Итак, Вы можете пойти в любой банк, который является участником этой программы, и если к Вашим документам нет претензий, для Вас кредиты будет удешевлены. Для этого государство потратит средства из бюджетной программы, и ставка для Вас будет не 20%, какой она есть сейчас, не 10-11%, как мы надеемся будет за год благодаря рыночному способу, а эта ставка должна быть меньше 5%. Сейчас мы над этим работаем,

– констатировала глава Минфина.

Чиновница заметила, в правительстве хорошо понимают, что фермеров волнует не только ставка, а те и те стандарты, которые сейчас применяют банки. Говорится, в частности, о залоге, который требуют банки. И требования к финансовой отчетности, которую многие из фермеров не имеет.

"Мы здесь берем лучший мировой опыт. И наши партнеры из Всемирного банка, надеюсь и другие, сейчас вместе с нами работают параллельно над большой программой, которая тоже будет запущена. Называется она "Частичный фонд частичных гарантий кредитования". Но фактически она говорит о том, что государство будет работать со всеми банками не только над удешевлением ставки, а над тем, чтобы предоставить дополнительные гарантии, чтобы банки не боялись выдать кредит и не требовали дополнительных залогов", – рассказала чиновница.

Также она сообщила, что эта программа хорошо себя зарекомендовала во многих странах, и украинское правительство надеется, что она будет запущена раньше, чем откроют рынок земли. Сделано это будет для того, чтобы на середину 2020 года украинские фермеры имели четкое понимание, как можно получить дешевые и долгосрочные кредиты по понятной процедуре, и были полностью готовы к открытию рынка земли.