Такое мнение высказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Он считает, что ситуация, которая сейчас происходит с "Арселором", и "Метинвестом" – это налоговый спор. По его мнению, у налоговой есть практика выставления абсолютно необоснованных претензий, которые никак не устоят в суде, однако для налоговой это также повод "наехать" на предприятие, создать проблемы и "покошмарить" бизнес.

В последние годы налоговая служба начала давить таким образом не только на средний и малый бизнес, но и на крупный, делая фактически рейдерские захваты, утверждает Каленков.

На самом деле налоговая сегодня опубликовала, что не имеет претензий к "Метинвесту" вообще. Есть решение суда, которое, кстати, было оформлено с существенными нарушениями, делающими его недействительным. Но при этом это повод для того, чтобы просто целая группа силовых органов сделала такой вот заход на предприятие. Начала "кошмарить" бизнес, заводить уголовные дела против конкретных должностных лиц, проводить обыски – и там, где указано в этом липовом решении суда, и там, где не указано,

– объяснил Каленков.

Горно-металлургический бизнес давно вышел на международный уровень и работает строго в рамках законодательства, подчеркнул специалист. Любое нарушение закона – это потери репутации.

Каленков отметил, что горно-металлургический бизнес – международный, "Арселор" – крупнейшая компания. Ей легче заплатить больше, чем иметь репутационные риски. "Метинвест" – тоже глобальная компания. Она занимает средства за границей, 80% продукции продает-экспортирует за границу.

По его словам, в бизнесе выдвигаются жесткие требования, в том числе и к финансовой отчетности. Поэтому понятно, что компании крупные и международные существуют в рамках международного права.

Каленков также обратил внимание на избирательность в работе налоговой, которая с надуманными обвинениями приходит с проверками на предприятия одних собственников, однако не имеет претензий к аналогичному бизнесу других собственников.

Например, марганцевая руда тоже железная. Действующие принципы налогообложения, с которыми сейчас заходят в "Арселор", "Метинвест", распространяются и на марганцевые ГОК группы "Приват". Но в них никто не заходит. Здесь не избирательность законодательства, а избирательность решений,

– подытожил эксперт.

Что известно о давлении на бизнес: