Об этом сообщили в ВМС. Есть ли сейчас угроза российского обстрела, в эфире телемарафона ответил представитель Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Капитан 3 ранга отметил, всегда следует считать, что опасность присутствует.

Потому что так, мы в море наблюдаем 1 носитель крылатых ракет. Кроме того, в принципе, для того, чтобы развернуться, выйти в море и отстреляться им так же нужно немного времени. Речь идет о часах,

– отметил Дмитрий Плетенчук.

В то же время подчеркнул, как показывает практика, когда в море находится одна-две подводные лодки, тем более если только одна из них носитель, они не выполняют задачи, связанные с применением этих ракет. Охраняют пункты базирования.

Спикер заметил, даже если решат осуществить пуски (не в составе какой-то комбинированной атаки, а самостоятельно), как показала практика, опять же, эти пуски не являются эффективными. Поэтому враг их в принципе уже одиночно и не применяет.

Даже если корабли выходят в море, например, несколько единиц носителей крылатых ракет, это тоже еще не означает, что обязательно будет обстрел,

– подчеркнул представитель ВМС.

Добавил, низкая эффективность этих систем вооружения заставила агрессора использовать их больше для отвлечения ПВО во время массированных ракетных атак. Плетенчук подытожил, что по состоянию на сейчас ситуация стабильна.