"Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью по умершим героям, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый, кто-то на передовой, а кто-то в тылу", – говорится в сообщении.

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Также KALUSH и SKOFKA отметили, что этим треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда "Вернись живым" по сбору на разведкомплексы "Шарк" для ВСУ.



Разведкомплексы "Шарк" / Коллаж 24 канала

"Потому что у нас общая цель – победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов "Шарк", на которые нужно собрать 325 миллионов гривен. Поддержать сбор можно на заправках ОККО, ведь с каждого литра горючего "PULLS" 1 гривна сразу летит на эти комплексы", – отмечают артисты.

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Напомним, в рамках совместного с фондом проекта сеть ОККО, начиная с ноября, перечисляет по 1 гривне с каждого литра проданного горючего PULLS 95/Diesel на закупку беспилотных разведывательных комплексов ШАРК. За 1,5 месяца аккумулировано средств почти на 8 таких акул. Таким образом, каждый украинский водитель, заправляемый "PULLSом мести" на ОККО, автоматически приобщается к обеспечению военных "глазами в воздухе".