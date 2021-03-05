Парламент Камбоджи принял закон, целью которого является сдерживание пандемии коронавируса. Документ предусматривает до 20 лет заключения за умышленное нарушение правил борьбы с инфекцией.

Соответствующий законопроект получил единодушную поддержку парламента. Все депутаты азиатской страны проголосовали "за". Читайте также География коронавируса расширяется: вспышки болезни зафиксировали в Камбодже и на Шри-Ланке За умышленное заражение коронавирусом – 20 лет тюрьмы Согласно закону, гражданам, нарушившим карантинные нормы, грозит до 3 лет лишения свободы. В то же время лицам, которые являются членами групп, умышленно распространяющим COVID-19, светит 20-летний тюремный срок. В Минздраве Камбоджи положительно оценили закон Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "крепкой правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения". Обратите внимание! Количество случаев заражения коронавирусом в Камбодже начало расти в феврале 2021 года. Ситуация с COVID-19 в Камбодже: что известно Согласно данным правительства Камбоджи, по состоянию на 5 марта 2021 года в стране на коронавирус заболели 932 человека.

Выздоровели от смертельной инфекции 489 граждан.

Информации об умерших от осложнений COVID-19 правительство не предоставляет.