За умышленное заражение – 20 лет тюрьмы: в Камбодже приняли закон о COVID-19
Парламент Камбоджи принял закон, целью которого является сдерживание пандемии коронавируса. Документ предусматривает до 20 лет заключения за умышленное нарушение правил борьбы с инфекцией.
Источник:The Guardian
Соответствующий законопроект получил единодушную поддержку парламента. Все депутаты азиатской страны проголосовали "за".
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За умышленное заражение коронавирусом – 20 лет тюрьмы
Согласно закону, гражданам, нарушившим карантинные нормы, грозит до 3 лет лишения свободы.
В то же время лицам, которые являются членами групп, умышленно распространяющим COVID-19, светит 20-летний тюремный срок.
В Минздраве Камбоджи положительно оценили закон
Министр здравоохранения Камбоджи Мам Бунхенг назвал закон "крепкой правовой основой правительства по защите жизни и здоровья населения".
Ситуация с COVID-19 в Камбодже: что известно
- Согласно данным правительства Камбоджи, по состоянию на 5 марта 2021 года в стране на коронавирус заболели 932 человека.
- Выздоровели от смертельной инфекции 489 граждан.
- Информации об умерших от осложнений COVID-19 правительство не предоставляет.
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