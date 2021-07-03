Какова сейчас ситуация на дорогах

Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Национальной полиции, сообщает, что за год камеры для автофиксации ПДД зафиксировали 1,742 миллиона правонарушений.

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Также было уплачено 259 598 532 гривны штрафов. Однако на аварийность это не повлияло.

Если за первый месяц было 425 тысяч нарушений, то сейчас это число не превышает 112 тысяч. Однако на аварийность на дорогах нововведение не повлияло. Киев и область остаются абсолютными лидерами по количеству ДТП. За 2020 год их было зафиксировано 53 874, тогда как в 2019 – 53 134. То есть количество аварий возросло на 1,4%,

– сообщают в Опендатабот.

Несмотря на общий рост количества ДТП в Украине, количество аварий с пострадавшими уменьшается. Например, число ДТП с пострадавшими в Киеве уменьшилось на 3,5%, а с погибшими – почти на 11,6%. Правда, часть областей, в которых камеры установлены не были, имеют схожую динамику.



Чтобы уменьшить количество аварий, нужно повышать культуру вождения / Фото Pixabay

Как камеры влияют на ситуацию на дорогах

Денис Дмитров, эксперт по повышению уровня безопасности на дорогах, активист, основатель сервиса "Штрафы UA", говорит, что камеры на дорогах – это локальное решение. Они устанавливаются на участках с повышенной аварийной ситуацией, и в этих местах снижает аварийность, так как снижается скорость потока машин и вероятность ДТП становится намного меньше.

Необходимо, чтобы эти камеры фиксировали не только превышение скорости, но и другие нарушения, например, такие, как проезд на красный свет, движение по полосе для общественного транспорта, пересечение двойной сплошной. Камеры должны фиксировать те нарушения, которые чаще всего приводят к аварийности,

– говорит эксперт.

Он добавил, что нужно увеличивать количество камер, ведь очевидно, что, чем больше мест будет покрыто камерами, тем больше будет мест, где люди будут снижать скорость и стараться не нарушать правила.

Александр Кудрявцев, управляющий АБ "Александра Кудрявцева", говорит, что внедрение камер направлено на урегулирование скоростного режима, на приведение его в соответствие с правилами дорожного движения.

По моим личным ощущениям, при наличии камер ездить стали аккуратнее. Можно сделать вывод, что камеры дисциплинируют водителей. И несмотря на это, я считаю, что камер должно быть в разы больше. Только их массовое внедрение способно положительно повлиять на ситуацию,

– говорит Кудрявцев.

Как уменьшить количество аварий в стране

Александр Кудрявцев считает, что увеличение количества камер должно положительно повлиять на аварийность на дорогах.

Но помимо этого для уменьшения количества аварий нужно поработать с инфраструктурой:

Переоборудовать пешеходные переходы в надземные и подземные, тем самым максимально исключить выход пешехода на проезжую часть.

На пешеходных переходах активнее применять звуковые и световые сигналы.

Повысить уровень безопасности на остановках, как минимум оборудовать специальными столбиками.

Урегулировать размещение наружной рекламы вдоль автодороги, а именно расположить билборды таким образом, чтобы они не отвлекали внимание водителя.

Также нужно усилить ответственность участников дорожного движения. Строже наказывать пешеходов за нарушение ПДД, отойти от принципа "пешеход всегда прав". Ужесточить ответственность водителей как минимум за вождение в нетрезвом состоянии,

– отметил Кудрявцев.



Камеры на дорогах должны фиксировать и другие нарушения ПДД, а не только превышение скорости / Фото Pixabay

Денис Дмитров отметил, что на снижение аварийности в стране в целом повлияет только изменение культуры вождения. И для этого нужно применять дополнительные механики. Камеры фиксации скорости – замечательное решение, но оно одно из большого количества решений, которое можно применить для того, чтобы влиять на повышение культуры вождения.

Чтобы снизить аварийность, нужно поднимать суммы штрафов, думаю, что тенденция к увеличению штрафов будет только продолжаться. Далеко не все нарушения приводят к ДТП, но за те нарушения, которые могут привести к ДТП, должны быть беспощадные штрафы,

– говорит Дмитров.

Эксперт добавил, что также нужно как-то мотивировать водителей менять свою культуру езды. Их сервис уже начал это делать. Там есть система безопасного вождения и людям платят деньги за хорошее вождение, если у водителя в приложении рейтинг положительный и выше определенного уровня, то ему дают бонусы, скидки на какие-то продукты, которые есть в этом сервисе. Это только один из методов, но такие инициативы должны поддерживаться государством и внедряться массово.